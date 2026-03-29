30 de marzo de 2026 Inicio
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Irán reportó apagones en Teherán y el norte del país en medio de ataques israelíes

Varias instalaciones estratégicas fueran alcanzadas por bombardeos de Israel. El Ministerio de Energía aseguró que equipos técnicos trabajan en restablecer el suministro.

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Irán está en guerra con Estados Unidos e Israel.

Irán está en guerra con Estados Unidos e Israel.

Partes de la capital de Irán, Teherán, quedaron a oscuras debido a nuevos ataques de Israel a su red de suministro eléctrico. También se registraron daños en dos centrales de Isfahán. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, denunció la "contradicción" de Estados Unidos ya que pese a la tregua anunciada por su par Donald Trump igual continuaron atacando infraestructura energética.

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“Este discurso y comportamiento contradictorios evidentemente han llevado a Irán a una mayor desconfianza ante el agresor estadounidense”, declaró el mandatario iraní, según la televisión estatal IRIB, en una conversación telefónica el sábado con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

El Ministerio de Energía confirmó este domingo los apagones en Teherán, con 15 millones de habitantes en la ciudad y sus alrededores, y la provincia de Alborz a través de la televisión estatal IRIB, e informó que equipos técnicos trabajaban para restablecer el suministro.

Los cortes afectaron zonas residenciales y servicios esenciales en plena noche, según el portal Nournews, vinculado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní.

Las vidas perdidas en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

El gobernador de la provincia de Isfahán, Mehdi Jamali Nejad, confirmó daños en dos centrales eléctricas e informó que varias secciones de la siderúrgica Mobarak también resultaron afectadas. Según el funcionario, al menos 25 trabajadores murieron en ataques recientes en la zona.

Según cifras oficiales iraníes, la guerra con Estados Unidos e Israel ya le costó a Irán alrededor de 1.500 personas muertas y más de 15.000 heridas. El ministro de Energía, Abbas Aliabadi, informó que decenas de instalaciones de agua fueron alcanzadas y la Media Luna Roja contabilizó daños en más de 81.000 sitios civiles.

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