27 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Con el 98% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza alcanzó un categórico triunfo a nivel nacional

La Cámara Nacional Electoral (CNE) brindó los resultados oficiales de las elecciones legislativas nacionales 2025. El oficialismo obtuvo más del 40% en todo el país.

Por

La Libertad Avanza recibió un gran respaldo de todo el país en las elecciones legislativas nacionales.

Reuters

La Cámara Nacional Electoral (CNE) brindó los resultados oficiales de las elecciones nacionales legislativas, tras más del 97% de las mesas escrutadas, donde La Libertad Avanza alcanzó un categórico triunfo en todo el país, al obtener el 40,84% de los votos. Fuerza Patria alcanzó tan solo el 25%.

Te puede interesar:

Entre apoyos y reproches, Milei votó en Almagro y se retiró sin hablar

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció los registros de los comicios nacionales con un fuerte respaldo de todo el país al oficialismo, con una victoria en 16 provincias, incluyendo la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli, reemplazante de José Luis Espert (41,52%) superó al peronismo (40,84), donde hace que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

senadores nacionales
Los resultados oficiales para Senadores nacionales.

Los resultados oficiales para Senadores nacionales.

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. En tanto, Fuerza Patria terminó primero en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán, aunque por márgenes menores a lo esperado .

Las claves del triunfo oficialista estuvieron en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y el categórico triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, donde junto al PRO, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, candidata al Senado, superó el 50%.

diputados
La Libertad Avanza arrasó en las listas de diputados nacionales.

La Libertad Avanza arrasó en las listas de diputados nacionales.

En tanto, la alianza Provincias Unidas, con varios gobernadores, tuvo un flojo desempeño en su debut en 14 distritos, cosechó el 7,13% de los votos. Solo Gustavo Valdés, en Corrientes, logra el triunfo en su tierra, aunque por un punto. El cuarto puesto a nivel nacional fue para el Frente de Izquierda, con casi 4%. De esta manera, logró revalidar tres de las cuatro bancas de diputados que ponía en juego.

De esta manera, la gestión libertaria sumó escaños tanto en Senado como en Diputados, aunque sin tener el control en ambos recintos. En la Cámara Alta, sumará ahora 13 escaños, que se le suman a los 6 senadores que ya tenía. En tanto, en la Cámara Baja acumulará 64 bancas a su representación a partir del 10 de diciembre y podría alcanzar junto a aliados el tercio necesario para sostener los vetos presidenciales.

Elecciones 2025: cómo quedará conformado el Congreso tras las legislativas

Un total de 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 del Senado se renovaron este domingo en el marco de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza alcanzó un categórico triunfo a nivel nacional. Los legisladores que resultaron electos asumirán en su cargo el 10 de diciembre.

Cómo quedará conformada la Cámara de Diputados tras las elecciones desde el 10 de diciembre

  • Fuerza Patria (97).
  • La Libertad Avanza (93).
  • Provincias Unidas y otros partidos (17).
  • PRO (14).
  • Partidos provinciales (12).
  • Frente de Izquierda (4).
  • Unión Cívica Radical (3).

Cómo quedará conformado el Senado

  • Fuerza Patria (28).
  • La Libertad Avanza (20).
  • Unión Cívica Radical (9).
  • PRO y partidos locales (6).
  • Provincias Unidas (3).
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La participación electoral fue muy baja.

La participación electoral cayó por debajo del 70%, el peor dato desde la vuelta a la democracia

El Congreso renovó bancas.

Elecciones 2025: cuándo asumirán los nuevos diputados y senadores

El Congreso renovó bancas.

Elecciones 2025: cómo quedará conformado el Congreso tras las legislativas

Provincia por provincia, así fue el resultado. 

Elecciones legislativas: los resultados provincia por provincia

España es el país con más argentinos habilitados para votar con un total de 138 mil personas.

La asistencia electoral en el exterior también fue una de las más bajas de la historia

En Entre Ríos se produjo una de las detenciones más importantes: un hombre de 66 años acusado de cometer abuso sexual agravado.

Quiénes son los prófugos de la Justicia que fueron atrapados después de ir a votar

Rating Cero

Los famosos se mostraron felices ejerciendo su derecho a votar

Elecciones 2025: así emitieron sus votos los famosos en las urnas

Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella.

El sorpresivo post de Icardi lejos de su hija durante su cumpleaños: "Todos los días..."

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 26 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.316 del domingo 26 de octubre de 2025

Hace 42 minutos
El ministro de Economía contó que se comunicó con la Casa Blanca y que están contentos con el resultados de las elecciones.

Tras las elecciones, Caputo ratificó la continuidad del esquema de bandas cambiarias

Hace 44 minutos
Los ADRs vuelan en el premarket de Wall Street.

Furor en el premarket de Wall Street tras el triunfo de LLA: ADRs vuelan hasta 15%

Hace 1 hora
Ilustración de portada del diario neoyorkino sobre las elecciones 2025 en Argentina.

La reacción de los principales medios del mundo ante la victoria del gobierno de Javier Milei

Hace 1 hora
El Congreso renovó bancas.

Elecciones 2025: cuándo asumirán los nuevos diputados y senadores

Hace 2 horas