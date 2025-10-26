Con el 98% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza alcanzó un categórico triunfo a nivel nacional

La Cámara Nacional Electoral (CNE) brindó los resultados oficiales de las elecciones legislativas nacionales 2025. El oficialismo obtuvo más del 40% en todo el país.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) brindó los resultados oficiales de las elecciones nacionales legislativas, tras más del 97% de las mesas escrutadas, donde La Libertad Avanza alcanzó un categórico triunfo en todo el país, al obtener el 40,84% de los votos. Fuerza Patria alcanzó tan solo el 25%.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , anunció los registros de los comicios nacionales con un fuerte respaldo de todo el país al oficialismo, con una victoria en 16 provincias, incluyendo la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli, reemplazante de José Luis Espert (41,52%) superó al peronismo (40,84) , donde hace que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires , CABA , Chubut , Corrientes , Córdoba , Entre Ríos , Jujuy , La Rioja , Mendoza , Misiones , Neuquén , Río Negro , Salta , San Luis , Santa Fe y Tierra del Fuego . En tanto, Fuerza Patria terminó primero en Catamarca , Formosa , La Pampa , San Juan , Santa Cruz y Tucumán , aunque por márgenes menores a lo esperado .

Las claves del triunfo oficialista estuvieron en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y el categórico triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, donde junto al PRO, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , candidata al Senado, superó el 50%.

diputados La Libertad Avanza arrasó en las listas de diputados nacionales.

En tanto, la alianza Provincias Unidas, con varios gobernadores, tuvo un flojo desempeño en su debut en 14 distritos, cosechó el 7,13% de los votos. Solo Gustavo Valdés, en Corrientes, logra el triunfo en su tierra, aunque por un punto. El cuarto puesto a nivel nacional fue para el Frente de Izquierda, con casi 4%. De esta manera, logró revalidar tres de las cuatro bancas de diputados que ponía en juego.

De esta manera, la gestión libertaria sumó escaños tanto en Senado como en Diputados, aunque sin tener el control en ambos recintos. En la Cámara Alta, sumará ahora 13 escaños, que se le suman a los 6 senadores que ya tenía. En tanto, en la Cámara Baja acumulará 64 bancas a su representación a partir del 10 de diciembre y podría alcanzar junto a aliados el tercio necesario para sostener los vetos presidenciales.

Elecciones 2025: cómo quedará conformado el Congreso tras las legislativas

Un total de 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 del Senado se renovaron este domingo en el marco de las elecciones legislativas en las que La Libertad Avanza alcanzó un categórico triunfo a nivel nacional. Los legisladores que resultaron electos asumirán en su cargo el 10 de diciembre.

Cómo quedará conformada la Cámara de Diputados tras las elecciones desde el 10 de diciembre

Fuerza Patria (97).

(97). La Libertad Avanza (93).

(93). Provincias Unidas y otros partidos (17).

(17). PRO (14).

(14). Partidos provinciales (12).

(12). Frente de Izquierda (4).

(4). Unión Cívica Radical (3).

Cómo quedará conformado el Senado