Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de marzo

El dólar oficial acumuló una suba de $5 en la semana corta. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes. En una semana marcada por el fallo favorable en Estados Unidos a la Argentina por el caso YPF, celebrado efusivamente por el Presidente, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos básicos, mientras que los bonos y el S&P Merval retrocedieron.

La divisa estadounidese cerró la última rueda de la semana $15 arriba, tras haber caído $10 en la rueda del lunes pasado. Todo en un contexto mundial por el conflicto en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo arriba de los u$s100.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el pasado jueves el plan económico del Gobierno, aunque evitó brindar presiones sobre la fecha en la que realizaría un nuevo desembolso de dólares en el marco del acuerdo de facilidades extendidas.

Dólares billetes dólar blue El dólar oficial atraviesa marzo sin grandes sobresaltos. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.