29 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de marzo

El oficial opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados. En un cierre de semana marcada por el fallo favorable a la Argentina en EEUU por el caso YPF, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos.

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El dólar oficial acumuló una suba de $5 en la semana corta.

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El dólar oficial minorista cotiza a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes. En una semana marcada por el fallo favorable en Estados Unidos a la Argentina por el caso YPF, celebrado efusivamente por el Presidente, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos básicos, mientras que los bonos y el S&P Merval retrocedieron.

Creció la cantidad de argentios que guardan dólares debajo del colchón. 
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Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial atraviesa marzo sin grandes sobresaltos.

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1382,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1826,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1474,05 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1429,73.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende $1.374,5.

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