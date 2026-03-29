Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de marzo
El oficial opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados. En un cierre de semana marcada por el fallo favorable a la Argentina en EEUU por el caso YPF, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos.
El dólar oficial acumuló una suba de $5 en la semana corta.
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El dólar oficial minorista cotiza a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes. En una semana marcada por el fallo favorable en Estados Unidos a la Argentina por el caso YPF, celebrado efusivamente por el Presidente, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos básicos, mientras que los bonos y el S&P Merval retrocedieron.