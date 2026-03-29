Susana Roccasalvo le pidió disculpas a Marcela Tauro: "Se me soltó la cadena" La conductora de "Implacables" calificó su reacción como un error de juicio y aclaró que sus críticas no tuvieron como destinatarios directos a sus colegas de América. + Seguir en







Susana Roccasalvo / Marcela Tauro

La conductora Susana Roccasalvo utilizó el aire de su programa Implacables para retractarse de sus recientes ataques hacia Marcela Tauro. La periodista admitió una equivocación en su descargo previo sobre el tratamiento de las internas del reality show MasterChef en la señal competidora.

Roccasalvo definió su conducta como una pérdida de control impulsiva ante el cierre de su emisión anterior. “La verdad, lo que me pasó me lo pregunté toda la semana. Es como que vulgarmente les diría se me soltó la cadena. Yo no soy esa”, manifestó la presentadora.

La periodista aclaró que su malestar no apuntó hacia los integrantes del ciclo Infama. “¿A qué va este descargo? A que por favor tanto a Marcela Tauro como al resto de los compañeros no era dirigido a ellos. Me faltó ese segundo para deslindarlos y tuve que entregar”, puntualizó para dar fin a la controversia.

En su intervención, la conductora subrayó su respeto por la labor de sus pares de otros canales. Al respecto, aseguró que “hablar de otro canal, empresa productora y mucho menos de colegas, cada uno hace su trabajo con su estilo pero jamás lo diría frente a una cámara”.

Previo a esta rectificación, Tauro expresó su indignación y defendió la labor de su equipo de producción. La panelista de Intrusos calificó la actitud de su colega como ofensiva y lamentó la ruptura de un respeto profesional que se mantuvo durante décadas.

El conflicto mediático finalizará con un contacto directo entre ambas figuras del espectáculo. Roccasalvo anticipó que, tras el pedido de perdón público, mantendrá una charla privada con Tauro para normalizar el vínculo personal entre las dos cronistas.