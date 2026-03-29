IR A
IR A

Susana Roccasalvo le pidió disculpas a Marcela Tauro: "Se me soltó la cadena"

La conductora de "Implacables" calificó su reacción como un error de juicio y aclaró que sus críticas no tuvieron como destinatarios directos a sus colegas de América.

Susana Roccasalvo / Marcela Tauro

Susana Roccasalvo / Marcela Tauro

La conductora Susana Roccasalvo utilizó el aire de su programa Implacables para retractarse de sus recientes ataques hacia Marcela Tauro. La periodista admitió una equivocación en su descargo previo sobre el tratamiento de las internas del reality show MasterChef en la señal competidora.

se declararon la guerra: el fuerte cruce entre dos participantes de gran hermano
Te puede interesar:

Se declararon la guerra: el fuerte cruce entre dos participantes de Gran Hermano

Roccasalvo definió su conducta como una pérdida de control impulsiva ante el cierre de su emisión anterior. “La verdad, lo que me pasó me lo pregunté toda la semana. Es como que vulgarmente les diría se me soltó la cadena. Yo no soy esa”, manifestó la presentadora.

La periodista aclaró que su malestar no apuntó hacia los integrantes del ciclo Infama. “¿A qué va este descargo? A que por favor tanto a Marcela Tauro como al resto de los compañeros no era dirigido a ellos. Me faltó ese segundo para deslindarlos y tuve que entregar”, puntualizó para dar fin a la controversia.

En su intervención, la conductora subrayó su respeto por la labor de sus pares de otros canales. Al respecto, aseguró que “hablar de otro canal, empresa productora y mucho menos de colegas, cada uno hace su trabajo con su estilo pero jamás lo diría frente a una cámara”.

Previo a esta rectificación, Tauro expresó su indignación y defendió la labor de su equipo de producción. La panelista de Intrusos calificó la actitud de su colega como ofensiva y lamentó la ruptura de un respeto profesional que se mantuvo durante décadas.

El conflicto mediático finalizará con un contacto directo entre ambas figuras del espectáculo. Roccasalvo anticipó que, tras el pedido de perdón público, mantendrá una charla privada con Tauro para normalizar el vínculo personal entre las dos cronistas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Maciel fue denunciada y está siendo investigada. Ya tiene representación legal.

Graves denuncias contra una participante de Gran Hermano: ¿puede quedar detenida?

La mediática sostuvo que le correspondía una compensación económica por participar en Polka.

Araceli González y Adrián Suar sellaron un pacto secreto tras 25 años de batalla judicial

La One respondió con su lengua karateca los críticas de su yo virtual.
play

"¡Pero pará un poco, ridícula!": Moria Casán tuvo un desopilante cruce con su versión digital

El actor en el streaming de Luzu TV.

La confesión de Guillermo Francella que sorprendió a todos: "Me divierte ver qué pasa"

El personaje de Miley Stewart también tenía 13 años al inicio de la serie.

Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde y cómo verlo

play

Daniela Ballester volvió a C5N luego de sufrir un ACV: "Uno no se espera que le pase algo así"

últimas noticias

Irán está en guerra con Estados Unidos e Israel.

Irán reportó apagones en Teherán y el norte del país en medio de ataques israelíes

Hace 5 minutos
Axel Kicillof.

Tras el fallo del caso YPF a favor de Argentina, Axel Kicillof brindará una conferencia de prensa

Hace 7 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump afirmó que quiere "apoderarse del petróleo de Irán" y advirtió que podría tomar la isla de Kharg

Hace 7 minutos
Los hermanitos esperan la próxima gala que definirá quién abandona el juego. 

Gran Hermano: las encuestas anticipan quién será el nuevo eliminado

Hace 8 minutos
Existen varios Feriados que, al no ser nacionales, pasan desapercibidos

Confirmaron un nuevo feriado "sorpresa" después de Semana Santa en abril 2026: ¿a quiénes alcanza?

Hace 11 minutos