Estiman que el Tesoro de EE.UU. intervino por u$s 2.000 millones en el mercado argentino para contener el dólar antes de las elecciones Para que el dólar no se dispare, el Gobierno de Javier Milei también apeló a la intervención de futuros y Dólar linked, como así también a las ventas del Banco Central y el Tesoro local en el Mercado Libre de Cambios. Por







El Tesoro norteamericano interviene en el mercado de cambios local para que no se dispare el dólar.

En la previa de las próximas elecciones legislativas de este domingo, el Tesoro de Estados Unidos hizo una gran intervención en el mercado de cambios argentino para contener la escalada del precio del dólar. Si bien no hay una cifra oficial, diferentes consultoras estimaron que se habrían vendido hasta u$s 2.000 millones en las últimas dos semanas.

A partir de un informe realizado por la consultora Delphos Investment, la demanda de cobertura en moneda "dura" trepó en los últimos tres meses a una cifra estimada entre u$s 23.000 - 27.000 millones. Esta presión fue cubierta en su mayor parte por la intervención en futuros y títulos Dólar linked, aunque también fueron necesarias ventas en el spot del Banco Central (BCRA), el Tesoro local y el Tesoro de EEUU.

Suramericana Visión, el think thank que conduce el exministro de Economía Martín Guzmán, calculó una intervención norteamericana de aproximadamente u$s1.900 millones a partir del 9 de octubre, cuando la cartera de Scott Bessent comenzó a participar activamente en el Mercado Libre de Cambios (MLC) doméstico.