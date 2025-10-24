Estiman que el Tesoro de EE.UU. intervino por u$s 2.000 millones en el mercado argentino para contener el dólar antes de las elecciones

En la previa de las próximas elecciones legislativas de este domingo, el Tesoro de Estados Unidos hizo una gran intervención en el mercado de cambios argentino para contener la escalada del precio del dólar. Si bien no hay una cifra oficial, diferentes consultoras estimaron que se habrían vendido hasta u$s 2.000 millones en las últimas dos semanas.
A partir de un informe realizado por la consultora Delphos Investment, la demanda de cobertura en moneda "dura" trepó en los últimos tres meses a una cifra estimada entre u$s 23.000 - 27.000 millones. Esta presión fue cubierta en su mayor parte por la intervención en futuros y títulos Dólar linked, aunque también fueron necesarias ventas en el spot del Banco Central (BCRA), el Tesoro local y el Tesoro de EEUU.
Suramericana Visión, el think thank que conduce el exministro de Economía Martín Guzmán, calculó una intervención norteamericana de aproximadamente u$s1.900 millones a partir del 9 de octubre, cuando la cartera de Scott Bessent comenzó a participar activamente en el Mercado Libre de Cambios (MLC) doméstico.
Por otra parte, la consultora del economista Fernando Marull estimó una venta de u$s1.800 millones. Además, mediante un informe sostuvo que el mercado llega a las elecciones con un stock bastante elevado de activos de cobertura (ya sean activos en pesos vinculados al dólar o directamente dólares billete), de casi u$s 20.000 millones. A lo de EEUU se le suman un stock de u$s14.000 millones en manos de tenedores de futuros y Dólar linked, y u$s 3.400 millones vendidos entre el BCRA y la cartera del actual ministro Luis Caputo.