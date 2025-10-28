Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 28 de octubre

En una jornada volátil, la moneda estadounidense operó a $1.455 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación, tras una reacción favorable de los mercados a la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones. En tanto, el mayorista estuvo cerca del techo de la banda y el blue subió $5.

El dólar oficial se recalentó en el comienzo de la semana, a pesar de la victoria oficialista.

El dólar cotizó este martes a $1.455 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación, luego de caer tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales . Por su parte, el oficial, que promedia la cotización en los distintos bancos, operó a $1.432,90 para la compra y $1.487,75 para la venta . El blue, en tanto, también subió y se comercializó en torno a los $1.470, en una cotización similar al MEP y CCL.

El dólar cayó fuerte tras la contundente victoria del Gobierno en las legislativas

El dólar mayorista arrancó tomador la jornada y se acercó al techo de la banda ($1.494,53); mientras que al cierre de la rueda se alejó y finalizó en $1.470 en una rueda volátil y con un significativo volumen ($571.596 millones). En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vendió $1.483 (+2%), y el MEP se ubicó a $1.470 (2,2%) .

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker de La Libertad Avanza.

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s2.100 millones . Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocará el techo de la banda ( $1.490,5 ), el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s45,5 millones .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $427,47 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólares billetes dólar blue El dólar oficial, a la baja luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del pasado domingo. Pexels

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.432,90 para la compra y $1.487,75 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.470.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.943,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.485,89 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.477,87.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.475.