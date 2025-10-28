Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 28 de octubre

28 de octubre de 2025 Inicio
En una jornada volátil, la moneda estadounidense operó a $1.455 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación, tras una reacción favorable de los mercados a la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones. En tanto, el mayorista estuvo cerca del techo de la banda y el blue subió $5.

El dólar oficial se recalentó en el comienzo de la semana

El dólar oficial se recalentó en el comienzo de la semana, a pesar de la victoria oficialista.

El dólar cotizó este martes a $1.455 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación, luego de caer tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. Por su parte, el oficial, que promedia la cotización en los distintos bancos, operó a $1.432,90 para la compra y $1.487,75 para la venta. El blue, en tanto, también subió y se comercializó en torno a los $1.470, en una cotización similar al MEP y CCL.

Cae fuerte el dólar oficial tras el triunfo del Gobierno en las legislativas.
El dólar cayó fuerte tras la contundente victoria del Gobierno en las legislativas

El dólar mayorista arrancó tomador la jornada y se acercó al techo de la banda ($1.494,53); mientras que al cierre de la rueda se alejó y finalizó en $1.470 en una rueda volátil y con un significativo volumen ($571.596 millones). En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vendió $1.483 (+2%), y el MEP se ubicó a $1.470 (2,2%).

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s2.100 millones. Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocará el techo de la banda ($1.490,5), el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s45,5 millones.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $427,47 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

El dólar oficial, a la baja luego de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del pasado domingo.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.432,90 para la compra y $1.487,75 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.470.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.943,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.485,89 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.477,87.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.475.

