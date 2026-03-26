Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 26 de marzo

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La divisa norteamericana se desplomó por segundo día consecutivo y profundizó su tendencia bajista: en el segmento mayorista cayó $9,50, mientras que en el Banco Nación también retrocedió $10. En tanto, el blue fue a contramano y cerró $5 arriba.

El dólar oficial atraviesa marzo con una sorpresiva tendencia bajista.

El Gobierno sale al mercado con un bono en dólares y estira plazos más allá de su gestión

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el pasado jueves el plan económico del Gobierno, aunque evitó brindar presiones sobre la fecha en la que realizaría un nuevo desembolso de dólares en el marco del acuerdo de facilidades extendidas.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

La divisa estadounidense opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial comenzó la semana corta a la baja.

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.377,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.455,29 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.406,29.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.384,5.