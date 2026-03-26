Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 26 de marzo

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación, tras haber caído $10 en el inicio de una semana corta, luego de una que terminó a la baja, marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo.
aunque evitó brindar presiones sobre la fecha en la que realizaría un nuevo desembolso de dólares en el marco del acuerdo de facilidades extendidas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el pasado jueves el plan económico del Gobierno,
Desde el inicio del nuevo esquema cambiario,
el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.
dólar blue billetes divisas
El dólar oficial comenzó la semana corta a la baja.
Stock
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a
$1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a
$1.377,50. Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a
$1.820. Dólares financieros hoy
El dólar
Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.455,29 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.406,29. Dólar futuro
El dólar futuro se vende a
$1.384,5.