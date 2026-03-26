26 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 26 de marzo

La divisa norteamericana se desplomó por segundo día consecutivo y profundizó su tendencia bajista: en el segmento mayorista cayó $9,50, mientras que en el Banco Nación también retrocedió $10. En tanto, el blue fue a contramano y cerró $5 arriba.

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El dólar oficial atraviesa marzo con una sorpresiva tendencia bajista.

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dólar blue billetes divisas
El dólar oficial comenzó la semana corta a la baja.

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.377,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.455,29 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.406,29.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.384,5.

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