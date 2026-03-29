Advierten que la actividad económica volvió a caer un 2,9% interanual en febrero El dato contrasta con el optimismo que había generado la suba del 1,9% en enero y desafía la meta del Gobierno de un alza del 5% para 2026. La industria y el comercio son los sectores más golpeados. Por + Seguir en







El comercio registró una caída del 6,9%. Télam

La actividad económica registró una contracción del 2,9% interanual en febrero. Según el Índice General de Actividad de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, el indicador también exhibió una baja desestacionalizada del 0,5% frente a enero. De esta manera, el primer bimestre acumuló una caída del 1,9%.

Este retroceso interrumpe la mejora insinuada a comienzos de 2026. En enero, el INDEC había reportado una suba interanual del 1,9%, un resultado que el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró como un máximo histórico. La nueva baja introduce dudas sobre la viabilidad de la meta oficial de crecimiento para el año en curso.

El análisis sectorial expone un escenario de fuertes contrastes. La industria manufacturera sufrió un desplome del 7,9% interanual, traccionada por descensos en maquinaria, equipos y producción de alimentos. A su vez, el comercio minorista y mayorista reflejó la debilidad del consumo interno con una caída del 6,9%.

El sector de Electricidad, Gas y Agua también retrocedió un 5,6%, en respuesta a una menor demanda de los hogares y de las actividades productivas. Mientras tanto, rubros como la construcción o el transporte apenas lograron variaciones positivas marginales en torno al 0,7%, y la administración pública anotó una leve baja.

En la vereda opuesta, los rubros vinculados a la exportación de recursos naturales sostuvieron su dinamismo. El sector de Minas y Canteras creció un 12,6% por los niveles récord en Vaca Muerta. Asimismo, el campo aportó un alza del 6,7% por la cosecha agrícola, pese al declive ganadero.