¿Intoxicación superada?: Rosalía disfrutó de comida libanesa tras cancelar su concierto en Milán Tras suspender su show en la ciudad italiana por un virus estomacal, la cantante catalana reapareció recuperada junto a Loli Bahía, disfrutando de un restaurante libanés en Madrid. + Seguir en







Rosalía se recupera y celebró junto a su novia con gastronomía libanesa.

Después de haber tenido que abandonar el escenario en Milán por una fuerte intoxicación alimentaria, Rosalía reapareció junto a la modelo francesa Loli Bahía. Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a la cantante y a la modelo tomadas de la mano en el aeropuerto de Milán, y más tarde fueron vistas saliendo de un restaurante libanés en Madrid, donde la artista inicia una serie de conciertos muy esperados.

El regreso a la capital española marca un punto clave en su gira LUX Tour, con fechas programadas para el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril. La cantante catalana aseguró sentirse “muy bien” y con “muchas ganas” de reencontrarse con el público madrileño, tras el episodio que la obligó a detener temporalmente su tour.

Afectada por fuertes malestares estomacales en el backstage, Rosalía se vio obligada a detener su concierto en la ciudad italiana y, muy angustiada debió explicar al público que no podía continuar. Más tarde, compartió en redes sociales una imagen desde una ambulancia italiana, donde aparecía convaleciente y recibiendo atención médica.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) Hoy, a pocas horas de volver al escenario madrileño, la artista se mostró recuperada y salió a cenar junto a Loli Bahía, su resunta pareja, en un restaurante libanés, buscando relajarse y prepararse para sus próximas presentaciones. “Me encuentro bien. Gracias”, le respondió a la prensa que la espera afuera del local de comidas.

Embed Rosalía reaparece en Madrid junto a Loli Bahia saliendo de un restaurante libanés: “Me encuentro bien. Gracias”. pic.twitter.com/8SdBDueqgr — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) March 28, 2026 A su vez, en redes sociales circularon videos de la artista española donde se la ve relajada y sonriente mientras comparte momentos con amigas y con Loli Bahía, considerada un gran apoyo emocional en esta etapa. El ambiente fue distendido, incluso cuando se dieron cuenta de la presencia de las cámaras, y ellas mismas capturaron parte de la salida en un celular. Horas antes de volver a los escenarios, confirmó su buen estado de salud y el entusiasmo por retomar los conciertos, dejando atrás uno de los episodios más complicados de su carrera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MOTOMAMI ACCESS (@motomamiaccess) Quién es Loli Bahía, el apoyo emocional de Rosalía La modelo francesa de 23 años, nacida en Lyon y diez años menor que Rosalía, ya había sido vista junto a la cantante catalana a finales del año pasado durante un viaje a Brasil, lo que despertó rumores sobre una posible relación. Poco después, volvieron a ser fotografiadas paseando por París, incluso realizando compras juntas. Rosalía junto con la modelo Loli Bahía 2 Ahora, tras los recientes problemas de salud que obligaron a Rosalía a cancelar su show en Milán, ambas reaparecieron tomadas de la mano en el aeropuerto de la ciudad italiana, antes de volar presumiblemente hacia España para las próximas presentaciones de la artista. Por el momento, la artista española prefirió no ofrecer declaraciones, manteniendo la relación en plena discreción.