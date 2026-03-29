Anya Taylor-Joy estuvo en el GP de Japón de la Fórmula 1 y se hizo viral: "Perdón, amor"

La reconocida actriz presenció la carrera en el país asiático, en la que Franco Colapinto finalizó en el puesto 16, y se refirió a sus visitas a la Argentina.

La actriz Anya Taylor-Joy , quien es reconocida mundialmente principalmente por su papel en la miniserie Gambito de Dama, presenció el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 , en el que el argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 16 en una carrera que volvió a complicarse por un accidente.

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En diálogo con ESPN, Taylor-Joy respondió que el evento la divertía "un montón" y luego contestó sobre sus visitas a la Argentina: "Me encanta". Tras ese momento, expuso que asistió a la carrera con un grupo de allegados: "Perdón, amor. Estoy tratando de agarrar a todos mis amigos, pero un gustazo. Que disfruten".

La artista se encuentra en Japón debido a la filmación de la película Super Mario Galaxy, que el jueves se estrenará en la Argentina y en la que interpretará a la Princesa Peach.

La actriz nació en Miami en 1996, pero su familia vivió varios años en Buenos Aires hasta que en 2001 se trasladaron a Londres. Hija de Dennis Alan Taylor, un exbanquero de origen argentino-escocés y de la fotógrafa y diseñadora británica Jennifer-Marina de Joy, Anya es la menor de seis hermanos.

En distintas oportunidades expresó que al mudarse a Inglaterra, decidió no aprender a hablar inglés durante dos años con la esperanza de volver a vivir en Buenos Aires.

La artista saltó a la fama en 2016 por su participación en La Bruja, una película de terror en la que con solo 19 años cautivó a los críticos con su interpretación. Ese mismo año protagonizó Morgan, bajo la dirección de Luke Scott, y Barry, un film basado en la vida de Barack Obama. Meses más tarde fue convocada para coprotagonizar Fragmentado y Glass, junto a James McAvoy. Luego, se popularizó mundialmente por su papel en Gambito de Gama.

El tráiler de la película Super Mario Galaxy, con Anya Taylor-Joy

Nintendo presentó el 25 de enero un nuevo trailer de la película Super Mario Galaxy: la Película, en la que compartieron más detalles de la nueva aventura del plomero italiano más famoso, que estará acompañado por nuevos personajes como Rosalina y Bowser Jr, así como por Yoshi y Birdo.

El avance mostró a los hermanos Bros nuevamente en acción y al protagonista utilizando el poder de la Flor de Fuego, que no había aparecido en el primer filme.

En la versión original en inglés, volverán a estar las voces de la primera entrega: Chris Pratt dará vida a Mario y Charlie Day a Luigi, la actriz criada en Argentina Anya Taylor-Joy estará detrás de la Princesa Peach y Jack Black será la voz de Bowser.

En cuanto a los nuevos personajes, Estela tendrá la voz de Brie Larson y Bowsy será interpretado por Benny Safdie.