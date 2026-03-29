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Anya Taylor-Joy estuvo en el GP de Japón de la Fórmula 1 y se hizo viral: "Perdón, amor"

La reconocida actriz presenció la carrera en el país asiático, en la que Franco Colapinto finalizó en el puesto 16, y se refirió a sus visitas a la Argentina.

Anya Taylor-Joy presenció el Gran Premio de Japón.

Anya Taylor-Joy presenció el Gran Premio de Japón.

La actriz Anya Taylor-Joy, quien es reconocida mundialmente principalmente por su papel en la miniserie Gambito de Dama, presenció el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, en el que el argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 16 en una carrera que volvió a complicarse por un accidente.

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En diálogo con ESPN, Taylor-Joy respondió que el evento la divertía "un montón" y luego contestó sobre sus visitas a la Argentina: "Me encanta". Tras ese momento, expuso que asistió a la carrera con un grupo de allegados: "Perdón, amor. Estoy tratando de agarrar a todos mis amigos, pero un gustazo. Que disfruten".

La artista se encuentra en Japón debido a la filmación de la película Super Mario Galaxy, que el jueves se estrenará en la Argentina y en la que interpretará a la Princesa Peach.

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La actriz nació en Miami en 1996, pero su familia vivió varios años en Buenos Aires hasta que en 2001 se trasladaron a Londres. Hija de Dennis Alan Taylor, un exbanquero de origen argentino-escocés y de la fotógrafa y diseñadora británica Jennifer-Marina de Joy, Anya es la menor de seis hermanos.

En distintas oportunidades expresó que al mudarse a Inglaterra, decidió no aprender a hablar inglés durante dos años con la esperanza de volver a vivir en Buenos Aires.

La artista saltó a la fama en 2016 por su participación en La Bruja, una película de terror en la que con solo 19 años cautivó a los críticos con su interpretación. Ese mismo año protagonizó Morgan, bajo la dirección de Luke Scott, y Barry, un film basado en la vida de Barack Obama. Meses más tarde fue convocada para coprotagonizar Fragmentado y Glass, junto a James McAvoy. Luego, se popularizó mundialmente por su papel en Gambito de Gama.

El tráiler de la película Super Mario Galaxy, con Anya Taylor-Joy

Nintendo presentó el 25 de enero un nuevo trailer de la película Super Mario Galaxy: la Película, en la que compartieron más detalles de la nueva aventura del plomero italiano más famoso, que estará acompañado por nuevos personajes como Rosalina y Bowser Jr, así como por Yoshi y Birdo.

El avance mostró a los hermanos Bros nuevamente en acción y al protagonista utilizando el poder de la Flor de Fuego, que no había aparecido en el primer filme.

En la versión original en inglés, volverán a estar las voces de la primera entrega: Chris Pratt dará vida a Mario y Charlie Day a Luigi, la actriz criada en Argentina Anya Taylor-Joy estará detrás de la Princesa Peach y Jack Black será la voz de Bowser.

En cuanto a los nuevos personajes, Estela tendrá la voz de Brie Larson y Bowsy será interpretado por Benny Safdie.

Embed - (Inglés con subtítulos) Super Mario Galaxy La Película – Primer vistazo a Yoshi

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