Donald Trump afirmó que quiere "apoderarse del petróleo de Irán" y advirtió que podría tomar la isla de Kharg

El presidente de Estados Unidos subió la tensión con el país asiático y reconoció que pretende administrar sus recursos petroleros, en medio del aumento de la actividad militar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , expuso que pretende "apoderarse del petróleo de Irán" , en el marco de la guerra conjunta con Israel , por el cual se registró una intensa escalada militar. Además, advirtió que podría controlar la isla de Kharg , que concentra el 90% de las exportaciones de petróleo iraní.

En diálogo con Financial Times, Trump afirmó que pretende administrar el petróleo de Irán, que es una potencia energética a nivel mundial. "Para ser honesto con ustedes, lo que más me gusta es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen: '¿Por qué haces eso?' Pero son personas estúpidas", expresó.

En tal sentido, remarcó que podría ordenar un operativo para dominar la isla de Kharg, luego de que Estados Unidos atacara a ese punto petrolero. "Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones. Eso también significaría que tendríamos que estar allí durante un tiempo. No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente" , señaló.

Por lo pronto, la isla permanece bajo la custodia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Ubicada frente a las costas de la provincia de Bushehr, representa el nodo estratégico donde Irán concentra el 90% de sus exportaciones petroleras globales. El territorio posee 22 kilómetros cuadrados y permanece bajo estricta custodia de la Guardia Revolucionaria. Solo es posible ingresar a este sitio mediante pases especiales.

Según publicó La Nación, Washington evaluaba la posibilidad de atacarla y permitir un salto en el precio del petróleo con tal de debilitar la economía de Irán. Además, el ex primer ministro israelí Yair Lapid había instado a destruir la infraestructura de Kharg para golpear al régimen iraní.

El ataque de Estados Unidos a la isla de Kharg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó sus redes oficiales para confirmar el 13 de marzo que la isla iraní de Kharg fue bombardeada por las fuerzas norteamericanas. Sin embargo, el líder republicano aclaró que no atacaron las instalaciones petroleras de la zona, considerada un punto estratégico en el Golfo Pérsico.

El mandatario estadounidense anunció el ataque mediante Truth Social y celebró la ofensiva militar. Según sus palabras, el Comando Central ejecutó bajo sus órdenes "uno de los bombardeos más poderosos de la historia" que aniquiló los objetivos en la isla. También calificó a este territorio estratégico en el océano Índico como "la joya de la corona de Irán".

Trump aseguró que posee el armamento "más sofisticado del planeta" para enfrentar cualquier amenaza externa. Sin embargo, el jefe de Estado afirmó: "Por razones de decencia, he optado por no destruir la infraestructura petrolera de la isla". Esta aclaración marca la importancia del territorio: su destrucción total se traduciría en un colapso energético que afectaría a los mercados internacionales.

Además, lanzó una dura advertencia sobre el control del Estrecho de Ormuz y el comercio naval. "Si Irán interfiriera con el libre y seguro paso de los barcos, reconsideraré inmediatamente esta decisión", sentenció Trump. El mensaje transparenta la vulnerabilidad de las terminales de crudo ante una posible nueva respuesta armada de Estados Unidos.

Finalmente, el líder republicano exigió la rendición de las fuerzas armadas iraníes para evitar una destrucción mayor. Trump sostuvo que el régimen no tiene defensa posible y aconsejó a los militares "deponer las armas y salvar lo que queda de su país". El comunicado culminó con una promesa de impedir el desarrollo militar del país asiático: "Irán jamás tendrá armas nucleares", cerró.

Cómo funciona la industria petrolera en Kharg

Desde esta isla se canaliza el crudo proveniente de campos petroleros, transportado a través de una red de oleoductos submarinos antes de su almacenamiento y exportación.

En febrero de 2026, Irán incrementó las cargas desde Kharg hasta superar los 3 millones de barriles diarios, según datos de mercado, consolidando aún más el rol central de la isla en el sistema energético del país.