30 de marzo de 2026 Inicio
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El barril de petróleo se disparó a u$s115 y las bolsas asiáticas abrieron con una caída del 5%

La tensión creciente entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a disparar el precio del crudo y derrumbó la apertura de las bolsas de Japón y Corea del Sur.

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La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo.

El recrudecimiento de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán volvió a provocar una suba en el precio del barril de petróleo que escaló a u$s115. A su vez, las bolsas asiáticas comenzaron el lunes con una caída de hasta el 5% tras un fin de semana atravesado por ataques que terminó con Donald Trump amenazando con tomar Kharg para quedarse con el crudo iraní.

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La última suba del petróleo representa un incremento del 2%, lo que implica un aumento acumulado el 60% solo en marzo debido a la guerra. Ante la amenaza del presidente estadounidense, las bolsas de Japón y Corea del Sur se desplomaron ya que la isla de Kharg es la mayor reserva de petróleo del mundo.

El índice Nikkei 225 registró caídas cercanas al 5%, en línea con otros mercados de la región que también operaron en rojo, tal es el caso del Kospi 200 (-4,3%) de Corea del Sur, reflejando el nerviosismo de los inversores ante un posible shock energético global.

La reacción no es solo por Kharg, sino porque el estrecho de Ormuz, por el que circula el 20% del petróleo comerciado en todo el planeta, continúa cerrado por decisión de Irán pese a la insistencia del jefe de Estado republicano.

La última amenaza de Donald Trump

El mandatario estadounidense expuso que pretende "apoderarse del petróleo de Irán", en el marco de la guerra conjunta con Israel, por el cual se registró una intensa escalada militar. Además, advirtió que podría controlar la isla de Kharg, que concentra el 90% de las exportaciones de petróleo iraní.

En diálogo con Financial Times, Trump afirmó que pretende administrar el petróleo de Irán, que es una potencia energética a nivel mundial. "Para ser honesto con ustedes, lo que más me gusta es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen: '¿Por qué haces eso?' Pero son personas estúpidas", expresó.

En tal sentido, remarcó que podría ordenar un operativo para dominar la isla de Kharg, luego de que Estados Unidos atacara a ese punto petrolero. "Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones. Eso también significaría que tendríamos que estar allí durante un tiempo. No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente", señaló.

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