El Gobierno sale al mercado con un bono en dólares y estira plazos más allá de su gestión

El Gobierno anunció el llamado de la próxima licitación, donde el Tesoro afronta vencimientos por $8 billones, con una sorpresa dentro del menú: se destaca la aparición de un bono en dólares de ley local (BONAR 28) con vencimiento en octubre de 2028, un plazo más allá de la gestión libertaria, y que saldrá al 6% anual nominal.
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La Secretaría de Finanzas informó el menú de cinco instrumentos financieros en pesos y dos en dólares que pondrá a disposición de los inversores para tratar de renovar los $8 billones, de los cuales $1,9 billones fueron suscriptos originalmente por ANSES.
El menú que ofrece el ministerio de Economía incluye instrumentos ajustados por tasa fija (LECAP y BONCAP), por inflación (LECER y BONCER) y por evolución del dólar oficial (Dólar Linked). Mientras que el nuevo bono hard-dollar (AO28) se suma a la reapertura (tercera subasta) del BONAR 27, que licitará u$s150 millones, más una segunda vuelta de hasta u$s100 millones adicionales el próximo viernes. El Gobierno ya lleva recaudado con este último instrumento u$s500 millones, que serán utilizado para pagar parte de los vencimientos de capital de los bonos que vencen el próximo 9 de julio.
En la última licitación, la Secretaría de Finanzas logró renovar el 108,09% de los vencimientos, adjudicando $10,42 billones sobre un total de ofertas por $12,90 billones.
El menú de instrumentos financieros que ofreció el Ministerio de Economía
Lecap y Boncap (títulos a tasa fija)
Lecer y Boncer (títulos indexados a la inflación)
- 30/09/27 (TZXS7) - nueva
- 29/09/28 (TZXS8) - nueva
Tamar (Títulos atados a la tasa de los plazos fijos mayoristas)
Dólar Linked (Títulos atados a la evolución del dólar oficial)
Hard Dólar (Títulos en dólares)
- 29/10/27 (AO27)
- 31/10/28 (AO28) - nuevo