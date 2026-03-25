El Gobierno sale al mercado con un bono en dólares y estira plazos más allá de su gestión El Ministerio de Economía anunció un nuevo instrumento en dólares para pagar deuda (BONAR 28) en la próxima licitación, con vencimientos más allá de las elecciones de 2027, y que tendrá un tope de u$s2.000 millones. Por + Seguir en







El equipo de Luis Caputo tendrá un gran desafío en la próxima licitación.

El Gobierno anunció el llamado de la próxima licitación, donde el Tesoro afronta vencimientos por $8 billones, con una sorpresa dentro del menú: se destaca la aparición de un bono en dólares de ley local (BONAR 28) con vencimiento en octubre de 2028, un plazo más allá de la gestión libertaria, y que saldrá al 6% anual nominal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2036935252820545746&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el viernes 27 de marzo:



Licitación



LECAP Y BONCAP.



17/07/26 (S17L6) - nueva



LECER Y BONCER.



30/09/27 (TZXS7) - nueva

29/09/28 (TZXS8) - nueva



TAMAR.



26/02/27 (TMF27)



Dólar Linked



30/06/28 (TZV28)… pic.twitter.com/VDzwsyFILM — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) March 25, 2026 La Secretaría de Finanzas informó el menú de cinco instrumentos financieros en pesos y dos en dólares que pondrá a disposición de los inversores para tratar de renovar los $8 billones, de los cuales $1,9 billones fueron suscriptos originalmente por ANSES.

El menú que ofrece el ministerio de Economía incluye instrumentos ajustados por tasa fija (LECAP y BONCAP), por inflación (LECER y BONCER) y por evolución del dólar oficial (Dólar Linked). Mientras que el nuevo bono hard-dollar (AO28) se suma a la reapertura (tercera subasta) del BONAR 27, que licitará u$s150 millones, más una segunda vuelta de hasta u$s100 millones adicionales el próximo viernes. El Gobierno ya lleva recaudado con este último instrumento u$s500 millones, que serán utilizado para pagar parte de los vencimientos de capital de los bonos que vencen el próximo 9 de julio.

En la última licitación, la Secretaría de Finanzas logró renovar el 108,09% de los vencimientos, adjudicando $10,42 billones sobre un total de ofertas por $12,90 billones.

El menú de instrumentos financieros que ofreció el Ministerio de Economía Lecap y Boncap (títulos a tasa fija)