30 de marzo de 2026 Inicio
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Coimas en Discapacidad: piden nueva indagatoria para Diego Spagnuolo y otros 28 acusados

El extitular de la ANDIS ya cuenta con un procesamiento previo dictado por el juez Sebastián Casanello. El requerimiento también alcanza a Miguel Ángel Calvete, hoy preso por otra condena, y a una veintena de empresarios sospechosos.

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Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS.

A24

Los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron nuevas indagatorias en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación apunta a maniobras ilícitas con compras de insumos médicos y manipulaciones de licitaciones estatales.

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Según informó la periodista Vanesa Petrillo en Ámbito, la lista incluye al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya cuenta con un procesamiento previo dictado por el juez Sebastián Casanello. El requerimiento también alcanza a Miguel Ángel Calvete, actualmente preso por otra condena, y a una veintena de empresarios sospechosos.

Las maniobras bajo la lupa judicial abarcan la adquisición de sillas de ruedas y audífonos con presuntos sobreprecios y pliegos a medida. Los fiscales denuncian mecanismos de colusión entre compañías, restricciones a la libre competencia y el posible pago de coimas a cambio de adjudicaciones millonarias.

Un punto clave del expediente exige peritar audios atribuidos a Spagnuolo con referencias a sobornos que, según los reclamos de algunas partes, involucran menciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Meses atrás, un fallo judicial dio por probada la existencia de una asociación ilícita enquistada en la dependencia para defraudar al Estado con empresas pantalla.

El juez Ariel Lijo, a cargo del juzgado subrogado, deberá resolver si acepta las citaciones formuladas por el Ministerio Público. En paralelo, la causa ya procesó a directivos de la droguería Suizo Argentina, como los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, y a Sebastián Nuner Uner, apodado “el Helvético”.

La pesquisa acumuló pruebas materiales significativas contra estos empresarios en allanamientos previos. En un operativo en Nordelta, las autoridades secuestraron más de u$s200.000 en efectivo ocultos en sobres, mientras que uno de los acusados entregó a la Justicia un teléfono celular reseteado a su configuración de fábrica.

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