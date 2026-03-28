28 de marzo de 2026 Inicio
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Pese al pedido de Luis Caputo, creció la cantidad de argentinos que guardan dólares "debajo del colchón"

El incremento, correspondiente al último trimestre del 2025, fue del 4,5%, respecto al mismo periodo del año pasado. El monto registrado subió u$s11.579 millones, alcanzando un total de u$s254.898 millones. Casi el 50% de los activos financieros están fuera del sistema local.

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Creció la cantidad de argentios que guardan dólares debajo del colchón. 

Creció la cantidad de argentios que guardan dólares "debajo del colchón". 

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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló un dato clave que va en contra de las intenciones y pedidos del ministro de Economía Luis Caputo: creció un 4,5% la cantidad de argentinos que guardan dólares "debajo del colchón".

El dólar cotiza arriba de los $1.400. 
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El detalle marca que, durante el último trimestre del 2025, el atesoramiento de la divisa por fuera del sistema bancario se incrementó u$s11.579 millones, con relación a igual período del año pasado, alcanzando un total de u$s254.898 millones.

El informe técnico "Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa", elaborado por el Indec, aclara que el atesoramiento de la divisa por fuera sistema bancario representa en la actualidad un 48,5% del total de activos financieros en el país.

Luis Caputo
En diciembre Luis Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal.

En diciembre Luis Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal.

Sobre el final del 2025 totalizaban u$s494.690 millones, mientras que los pasivos financieros sumaban u$s446.236 millones, lo que lleva a una posición neta acreedora de u$s48.454 millones. Por su parte, bajo el mismo periodo, los argentinos guardaban fuera del sistema u$s251.210 millones, lo que marca un incremento de u$s3.688 millones.

El informe completo del Indec

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