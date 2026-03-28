Pese al pedido de Luis Caputo, creció la cantidad de argentinos que guardan dólares "debajo del colchón" El incremento, correspondiente al último trimestre del 2025, fue del 4,5%, respecto al mismo periodo del año pasado. El monto registrado subió u$s11.579 millones, alcanzando un total de u$s254.898 millones. Casi el 50% de los activos financieros están fuera del sistema local. Por + Seguir en







Creció la cantidad de argentios que guardan dólares "debajo del colchón". Freepik

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló un dato clave que va en contra de las intenciones y pedidos del ministro de Economía Luis Caputo: creció un 4,5% la cantidad de argentinos que guardan dólares "debajo del colchón".

El detalle marca que, durante el último trimestre del 2025, el atesoramiento de la divisa por fuera del sistema bancario se incrementó u$s11.579 millones, con relación a igual período del año pasado, alcanzando un total de u$s254.898 millones.

El informe técnico "Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa", elaborado por el Indec, aclara que el atesoramiento de la divisa por fuera sistema bancario representa en la actualidad un 48,5% del total de activos financieros en el país.

Luis Caputo En diciembre Luis Caputo llamó a depositar dólares en el Banco Nación tras la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal. Reuters - Agustin Marcarian Sobre el final del 2025 totalizaban u$s494.690 millones, mientras que los pasivos financieros sumaban u$s446.236 millones, lo que lleva a una posición neta acreedora de u$s48.454 millones. Por su parte, bajo el mismo periodo, los argentinos guardaban fuera del sistema u$s251.210 millones, lo que marca un incremento de u$s3.688 millones.

El informe completo del Indec bal_03_262210251315