A cuánto cotiza el dólar este domingo y en qué valor abrirá el lunes

El oficial opera a $1.315,97 para la compra y $1.364,63 para la venta en una jornada de domingo sin operaciones cambiarias, tras la mayor caída semanal en la era Milei por el aluvión de ofertas del agro.

El dólar oficial cotiza a $1.315,97 para la compra y $1.364,63 para la venta en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes, cuando subió $10 en un leve repunte tras una semana de desplome en medio de los guiños desde Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Por su parte, en Banco Nación, operó a $1.350 para la venta, y el blue se comercializó en torno a los $1.415.

Dólar hoy 27 de septiembre
Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.315,67 para la compra y $1.364,03 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.300 para la compra y $1.350 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.324.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.761,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.472,61, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.433,53

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.349.

