Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

Una fantasía épica pasó del fracaso comercial a convertirse en tendencia tras su llegada al catálogo de la plataforma de streming más utilizada en Argentina.

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.

La película El séptimo hijo se transformó en un fenómeno inesperado en los usuarios de Netflix en Argentina. Estrenada originalmente en 2014, esta producción de fantasía dirigida por Sergei Bodrov fracasó en su paso por los cines a nivel mundial, pese a contar con un elenco de renombre. Sin embargo, desde su incorporación al catálogo de la plataforma el 18 de septiembre de 2025, escaló posiciones hasta situarse en el top 10 de las más vistas.

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

En su estreno, la cinta no logró convencer ni a la crítica ni al público. Con un presupuesto que superó los 95 millones de dólares, fue catalogada como un fracaso de taquilla. A pesar de los efectos visuales y la propuesta épica, especialistas consideraron que el guion carecía de frescura dentro del género. Hoy, más de una década después, el streaming le dio una segunda oportunidad.

El renovado interés por la fantasía, sumado al atractivo de nombres como Julianne Moore, Jeff Bridges, Ben Barnes y Alicia Vikander, impulsó el redescubrimiento de la película. Así, lo que alguna vez fue visto como un error comercial, se convirtió en una de las sorpresas del año dentro del consumo on demand.

El séptimo hijo
La trama sigue a un aprendiz elegido para enfrentarse a una poderosa bruja que amenaza al mundo.

La trama sigue a un aprendiz elegido para enfrentarse a una poderosa bruja que amenaza al mundo.

Netflix: sinopsis de El séptimo hijo

La historia se ambienta en un mundo donde fuerzas oscuras amenazan la paz. Gregory, interpretado por Jeff Bridges, un experimentado cazador de brujas, busca a su sucesor y encuentra a Thomas Ward, encarnado por Ben Barnes, el séptimo hijo de un séptimo hijo, con habilidades únicas. El joven debe entrenarse para enfrentarse a Mother Malkin, puesta en vida por Julianne Moore, una poderosa bruja que escapa de su prisión para desatar el caos.

Reparto de El séptimo hijo

La película reúne un elenco destacado con Julianne Moore en el rol de la villana, Jeff Bridges como el mentor, Ben Barnes en el papel del aprendiz y Alicia Vikander como la heroína femenina. La combinación de talento consagrado y jóvenes figuras aporta dinamismo a la trama y refuerza el atractivo visual de esta épica fantasía.

