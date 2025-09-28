IR A
La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

En solo una temporada, esta producción de la plataforma de streaming desarrolla un triángulo amoroso entre un misterioso hombre y dos hermanas en un tono de mucho humor y situaciones absurdas.

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.

Las series turcas se ubican desde hace varios años entre las favoritas del público latinoamericano, y Netflix no se queda afuera de esta tendencia. Entre los estrenos que sumó a su catálogo en septiembre, se destaca una producción de solo ocho capítulos que atrapa a los suscriptores con su delirante humor.

Se trata de Platónico: Hotel Luna Azul, más conocida simplemente como Platónico, que llegó a la plataforma el jueves 18 de septiembre. La serie cuenta la historia de dos hermanas que se interesan por el mismo hombre y, mientras compiten entre sí, descubrirán nuevos aspectos de sus propias vidas.

Platónico aborda las relaciones familiares, las frustraciones y el amor con mucho sentido del humor y unas buenas dosis de absurdo. El telón de fondo del triángulo amoroso es un pequeño pueblo con personajes pintorescos que también se interesan más de lo debido en el hombre en cuestión.

Platónico, serie turca de Netflix

Netflix: sinopsis de Platónico

Nezahat es la dueña del modesto pero encantador Hotel Luna Azul, ubicado en el pueblo turco de Alaçati, sobre las costas del mar Egeo. Su ubicación privilegiada despierta el interés de los inversores, pero ella rechaza todas las ofertas para venderlo a pesar de que hace tiempo que no tiene ningún cliente.

La hotelera vive con sus dos hijas: Gülten, la mayor, se considera poco agraciada y está convencida de que nunca conseguirá pareja, mientras que su hermana menor, Nedret, es una soñadora que cree que todas las personas tienen la misma alma gemela en distintas dimensiones.

La vida de las tres dará un cambio radical cuando Kaan, un hombre misterioso y atractivo, se convierta en el nuevo huésped del hotel. Su presencia creará un triángulo amoroso con las dos hermanas y despertará el interés de todo el pueblo, que empezará a sospechar que el joven tiene un plan oculto.

Tráiler de Platónico

Embed - PLATONICO HOTEL LUNA AZUL Trailer SUBTITULADO / Platonic Blue Moon Hotel Trailer - Netflix - Turquia

Reparto de Platónico

  • Gupse Özay como Gülten Aktas.
  • Öykü Karayel como Nedret Aktas.
  • Ugur Demirpehlivan como Nezahat.
  • Kerem Bürsin como Kaan.
  • Mehmet Özgür como Ömer.
  • Pinar Çaglar Gençtürk como Nebahat.
  • Aysima Ateseduran como Mehtap.
  • Eda Akalin como Renk.
  • Feri Baycu Güler como Emel.
  • Ali Ipin como Avni.
  • Ülkü Duru como Hidayet.
  • Wolf Yener Ozer como Akis.
