Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

Spider-Man marcó el destino del proyecto animado más macabro de Marvel.

Más allá de los problemas legales

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Cuando Marvel anunció que Marvel Zombies llegaría a Disney Plus, muchos imaginaron que sería una película de animación con tintes épicos. Sin embargo, el propio productor ejecutivo Brad Winderbaum confesó que el cambio a serie de cuatro episodios se debe a las particulares condiciones legales en torno a Spider-Man.

Lo que parecía un simple spin-off de What If…? (¿Qué pasaría si…?) se convierte en un evento mayor: aquí Hulk absorbe la energía de las Gemas del Infinito y del Vibranium, alcanzando un nivel nunca antes visto. 
Marvel convirtió a Hulk en el superhéroe más poderoso de todos en su última serie

El creativo explicó en el pódcast Who Let Us Out que Marvel Studios solo tiene ciertos derechos sobre Peter Parker, lo que les permite usarlo en animación de media hora pero no en largometrajes. Esto no solo explica la existencia de Your Friendly Neighborhood Spider-Man, sino que obligó al equipo a trocear la gran historia original en capítulos. Lejos de ser un problema, Winderbaum cree que esa división terminó beneficiando a la narrativa.

Qué impacto tuvo Spider Man en que Marvel Zombies sea una serie

Lo interesante de esta adaptación es que surge de un experimento narrativo forzado por los derechos. De no ser por las limitaciones alrededor de Spider-Man, habríamos tenido una película; sin embargo, el formato serial ha abierto la puerta a historias más extensas y detalladas.

El cómic original de Marvel Zombies, creado por Robert Kirkman (sí, el mismo de The Walking Dead), ya fue un fenómeno por su brutalidad y su manera de darle la vuelta a los superhéroes clásicos. Ahora, en Disney Plus, se apunta a un público que busca una mezcla de terror y acción, con la ventaja de explorar a fondo las reacciones de cada personaje frente al apocalipsis.

La decisión también marca un hito en la estrategia de Marvel Animation. Tras los experimentos con What If…?, la compañía parece decidida a apostar por universos alternativos que no dependen de las películas en acción real. Esto da margen a la creatividad y a propuestas que, como esta, pueden resultar más arriesgadas sin afectar a la continuidad del MCU principal.

De hecho, el propio Winderbaum dejó caer que el formato episódico les ha permitido sembrar más ideas para el futuro. Y, si la serie funciona, no sería raro ver cómo Marvel Zombies se convierte en una franquicia recurrente dentro de Disney Plus.

marvel zombieees

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto para que los espectadores se identifiquen incluso en los escenarios más extremos, como un mundo repleto de muertos vivientes. No es casual que los cómics de Marvel Zombies también le otorgaran un papel emocionalmente central: la humanidad de Peter Parker contrasta con la brutalidad de la plaga.

Al compararlo con otros héroes, queda claro por qué su figura resulta tan indispensable en cualquier formato. Mientras personajes como Iron Man o Doctor Strange suelen representar el ingenio tecnológico o la magia, Spidey encarna el dilema moral y la vulnerabilidad. Incluso en animación, sigue siendo el punto de equilibrio entre lo épico y lo humano, algo que ninguna otra licencia puede replicar del mismo modo.

spider-man-25-curiosidades-hombre-arana-marvel
Sus ganancias acumuladas por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) muestran una tendencia alcista que lo posiciona entre las figuras mejor pagadas de Hollywood. La información sobre los ingresos de Tom Holland inició con su primera aparición en Capitán América: Civil War, por la que recibió 250,000 dólares.

Qué Spider Man hizo más plata con Marvel: Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire

La noticia de su recuperación genera tranquilidad entre los seguidores de la franquicia, que se mostraban preocupados por su estado de salud

Spider-Man: Brand New Day, se frenó la producción por un accidente de Tom Holland: qué le pasó a la estrella de Marvel

Para Colter, Luke Cage debería mantenerse en historias más humanas, donde los conflictos sociales y criminales sean el centro. 

Este actor de Marvel anticipó que no quiere que su personaje esté en Avengers: Secret Wars

Spider-Man: Brand New Day tiene un estreno para dentro de menos de un año.

Marvel suspendió las filmaciones de Spider-Man: Brand New Day por tiempo indefinido y hay preocupación

Marvel Zombies se estrenará en Disney Plus el próximo miércoles 24 de septiembre. 

Esta nueva serie de Marvel reinventa el universo cinematográfico y se estrena este miércoles 24 de septiembre

Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo en 2026.

Marvel sufrió la filtración de las primeras imágenes de Avengers: Doomsday y los fans se sorprendieron

