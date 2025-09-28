Turismo en Argentina: tiene lagunas de color verde esmeralda y es un pueblito divino

Qué actividades hacer en este imperdible pueblo catamarqueño. Somos Ruta 40

A la hora de hacer un viaje, Argentina cuenta con miles de destinos turísticos que le compiten a cualquier lugar del mundo. Desde montañas hasta playas, el país está plagado de destinos que destacan por sus hermosos paisajes, por su increíble propuesta gastronómica o por sus actividades.

Uno de ellos es Hualfín, un pintoresco pueblo que está enmarcado por montañas de colores que crean un microclima único y una atmósfera de tranquilidad absoluta. Ubicado en la provincia de Catamarca, se trata de una localidad ideal para visitar si sos fanático de la naturaleza y la calma.

Además de su impresionante entorno natural, cuenta con una variada oferta cultural, con puntos necesarios para conocer sobre su historia y origen. Asimismo, cuenta con unas particulares lagunas de color verde esmeralda, un fenómeno único en la región, así como aguas termales, una visita imperdible.

hualfin

Dónde queda Hualfín Hualfín se encuentra ubicado en la zona oeste de la provincia de Catamarca, a 63 kilómetros al norte de la ciudad de Belén, sobre la emblemática Ruta Nacional 40.

Qué puedo hacer en Hualfín Hualfín ofrece diferentes actividades para realizar durante una estadía: Visitar la Capilla de Nuestra Señora del Rosario , construida en 1770 y declarada Monumento Histórico Nacional por ser una de las más importantes de Argentina.

, construida en 1770 y declarada por ser una de las más importantes de Argentina. Explorar el Pozo Verde , un espacio natural con lagunas de un impresionante color verde esmeralda rodeadas de un paisaje colorido.

, un espacio natural con lagunas de un impresionante color verde esmeralda rodeadas de un paisaje colorido. Disfrutar de un día de campamento en las áreas preparadas con mesas y parrillas. hualfin Meterse en las aguas termales naturales de la Quebrada de Hualfín, que alcanzan los 32°C y son conocidas por sus propiedades medicinales Cómo llegar a Hualfín Para llegar a Hualfín desde San Fernando del Valle de Catamarca, primero debés tomar la Ruta Nacional 38 hasta Chumbicha. Luego, la Ruta Nacional 60, cruzando la cuesta de La Cébila y pasando por Mazán y Aimogasta. Al llegar a la Ruta Nacional 40, dirigite hacia el norte, pasando por Londres y finalmente llegando a Belén desde donde en apenas 63 km se encuentra este encantador pueblo.