El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta La DJ e influencer adelantó varios de los estilos que serán tendencia este verano, y sorprendió a sus seguidores con un modelo con detalles cut-out.







Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos. Redes sociales

Romina Malaspina es muy activa en redes sociales, donde despliega su faceta de influencer además de mostrar sus trabajos como DJ y presentadora de televisión. También suele compartir con sus seguidores los looks que usa en el día a día, y en esta ocasión deslumbró con un mono total white.

La modelo se anticipó al calor con un conjunto veraniego y sin breteles, ajustado al cuerpo, con detalles cut-out en la zona del escote y el abdomen que dejaban su piel al descubierto. En la parte inferior, el mono terminaba con una mini calza tiro alto que le permitía lucir sus piernas.

Completó el look con una cartera de cuero negro con cadenas plateadas y unos pocos accesorios, también color plata: reloj, pulsera, un anillo y un collar con dije de corazón. Malaspina optó por llevar el pelo suelto y ondulado, y eligió un maquillaje en tonos nude que destacaba sus ojos y labios.

La microbikini cavada nude que lució Romina Malaspina Romina Malaspina adelantó en su perfil de Instagram varios de los estilos que serán tendencia este verano. Entre los distintos trajes de baño que compartió con sus seguidores, llamó la atención una microbikini cavada nude que complementó con un pareo y sin duda muchas querrán imitar.

La influencer posó con un corpiño de corte estructurado, con breteles finos y tela acanalada, que sujetó con un moño en la espalda. En la parte inferior usó una bombacha cavada, de tiro alto y calce bien ajustado, de la misma tela y el mismo tono nude que el corpiño. Para acompañar el traje de baño, Malaspina eligió un pareo en la misma gama de colores, nude y beige, con diseño de rayas horizontales y unos sutiles detalles de brillos. También llevó el pelo suelto y lacio, un par de collares y un maquillaje en tonos tierra que destacaba sus ojos. Romina Malaspina Instagram @romimalaspina