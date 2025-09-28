Lucha por la herencia: cuál es la trama de La casa Guinness, la nueva serie de Netflix Un nuevo estreno de 2025 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor.







Ahora, llegó a la gran N roja La casa Guinness, la serie que sorprende con su estreno en este sitio web. Una producción de Reino Unido lleno de drama e intriga, la cual se remota al siglo XIX.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de este 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja La casa Guinness, la serie que sorprende con su estreno en este sitio web. Una producción de Reino Unido lleno de drama e intriga, la cual se remota al siglo XIX, que te garantiza mantenerte entretenido de principio a fin. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas este mes de septiembre.

Sinopsis de La casa Guinness, la serie que sorprende con su estreno en Netflix Serie de TV (2025). 1 temporada, 8 episodios. Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, sus cuatro hijos, cada uno con oscuros secretos que ocultar, tienen en sus manos el destino de la cervecería.

house-guinness-4354528

Tráiler de La casa Guinness Embed - La casa Guinness | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La casa Guinness Jack Gleeson como Byron Hughes

como Byron Hughes Anthony Boyle como Arthur Guinness

como Arthur Guinness Louis Partridge como Edward Guinness

como Edward Guinness James Norton como Sean Rafferty

como Sean Rafferty Niamh McCormack como Ellen Cochrane

como Ellen Cochrane Emily Fairn como Anne Guinness

como Anne Guinness Danielle Galligan como Lady Olivia Hedges

como Lady Olivia Hedges Dervla Kirwan como Aunt Agnes Guinne 65c564a0ed40-houseofguinnessepisodicimagefirstlook1