Lucha por la herencia: cuál es la trama de La casa Guinness, la nueva serie de Netflix

Un nuevo estreno de 2025 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor.

Ahora, llegó a la gran N roja La casa Guinness, la serie que sorprende con su estreno en este sitio web. Una producción de Reino Unido lleno de drama e intriga, la cual se remota al siglo XIX.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en los últimos meses de este 2025.

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
Sinopsis de La casa Guinness, la serie que sorprende con su estreno en Netflix

Serie de TV (2025). 1 temporada, 8 episodios. Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca de los Guinness, sus cuatro hijos, cada uno con oscuros secretos que ocultar, tienen en sus manos el destino de la cervecería.

Tráiler de La casa Guinness

Embed - La casa Guinness | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La casa Guinness

  • Jack Gleeson como Byron Hughes
  • Anthony Boyle como Arthur Guinness
  • Louis Partridge como Edward Guinness
  • James Norton como Sean Rafferty
  • Niamh McCormack como Ellen Cochrane
  • Emily Fairn como Anne Guinness
  • Danielle Galligan como Lady Olivia Hedges
  • Dervla Kirwan como Aunt Agnes Guinne
