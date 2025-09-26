Luis Caputo confirmó la compra de dólares y defendió la nueva restricción cambiaria: "Se cortó un kiosco de unos pocos"

El ministro de Economía anunció la adquisición de divisas por parte del Tesoro por u$s1.345 millones y justificó los nuevos controles cambiarios: "La medida favorece a los argentinos”, expresó.

El ministro de Economía, Luis Caputo , defendió la última medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que impuso una nueva restricción cambiaria entre los compradores del dólar oficial y la adquisición de divisas financieras: "Se cortó un kiosco de unos pocos que arbitraban los dos mercados, estamos hablando de unas 20 personas" , afirmó.

Durante una entrevista en TN, el funcionario justificó la nueva resolución y expresó: "Es una buena medida porque favorece a los argentinos. Lo hicimos para recomponer aún más las reservas. Ayer lo que liquidó el campo sólo pudo comprar el 25%. Hoy, con esta medida, compró el 77%. O sea, compramos u$s1.345 millones, de un total del agro que liquidó u$s1.745 millones", explicó Caputo .

Junto a Juan Pazo, titular de ARCA, y Federico Furiase, director del BCRA, Caputo señaló que con esta medida se corta el “rulo” que genera ganancias mediante la compra del dólar minorista y la venta posterior en el CCL o en el MEP . "Esto va a ser lo mismo lunes y martes cuando sigan liquidando. Se fortalece la solidez del tesoro, el balance del BCRA, se favorecen todos los argentinos ", sostuvo Caputo .

El titular del Palacio de Hacienda agregó además que la última colocación de títulos mostró un gran resultado . “Con la licitación del Tesoro de hoy, captamos $1,8 billones más, lo que también muestra que esos pesos no están yendo a dólar. Ese es un dato financiero que pasa desapercibido, pero es muy importante” , afirmó.

El Gobierno reinstauró este viernes una medida relacionada al cepo cambiario: aquellos que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días. La misma fue dispuesta por el Banco Central (BCRA) mediante la comunicación A 8336 y aplica a todas las personas humanas y jurídicas. Ya estaba vigente en la operatoria para empresas.

Según marca la comunicación, se determinó que, a partir del 26 de septiembre, cuando una persona o empresa quiera acceder al mercado cambiario (por ejemplo, para comprar dólares al tipo de cambio oficial), deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a no dolarizarse a través del MEP o CCL.

La restricción se aplica también ambas direcciones: quienes operen con dólar MEP o CCL no recurrir al mercado cambiario oficial por el mismo período de 3 meses.