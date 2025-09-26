27 de septiembre de 2025 Inicio
Luis Caputo confirmó la compra de dólares y defendió la nueva restricción cambiaria: "Se cortó un kiosco de unos pocos"

El ministro de Economía anunció la adquisición de divisas por parte del Tesoro por u$s1.345 millones y justificó los nuevos controles cambiarios: "La medida favorece a los argentinos”, expresó.

El ministro de Economía brindó una entrevista.

El ministro de Economía brindó una entrevista.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la última medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que impuso una nueva restricción cambiaria entre los compradores del dólar oficial y la adquisición de divisas financieras: "Se cortó un kiosco de unos pocos que arbitraban los dos mercados, estamos hablando de unas 20 personas", afirmó.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció la exitosa licitación.
Deuda en pesos: el Gobierno renovó todos los vencimientos, con fuerte demanda de bonos atados al dólar

Durante una entrevista en TN, el funcionario justificó la nueva resolución y expresó: "Es una buena medida porque favorece a los argentinos. Lo hicimos para recomponer aún más las reservas. Ayer lo que liquidó el campo sólo pudo comprar el 25%. Hoy, con esta medida, compró el 77%. O sea, compramos u$s1.345 millones, de un total del agro que liquidó u$s1.745 millones", explicó Caputo.

Junto a Juan Pazo, titular de ARCA, y Federico Furiase, director del BCRA, Caputo señaló que con esta medida se corta el “rulo” que genera ganancias mediante la compra del dólar minorista y la venta posterior en el CCL o en el MEP. "Esto va a ser lo mismo lunes y martes cuando sigan liquidando. Se fortalece la solidez del tesoro, el balance del BCRA, se favorecen todos los argentinos", sostuvo Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda agregó además que la última colocación de títulos mostró un gran resultado. “Con la licitación del Tesoro de hoy, captamos $1,8 billones más, lo que también muestra que esos pesos no están yendo a dólar. Ese es un dato financiero que pasa desapercibido, pero es muy importante”, afirmó.

Vuelve una medida del cepo: los compradores del dólar oficial no podrán operar divisas financieras

El Gobierno reinstauró este viernes una medida relacionada al cepo cambiario: aquellos que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días. La misma fue dispuesta por el Banco Central (BCRA) mediante la comunicación A 8336 y aplica a todas las personas humanas y jurídicas. Ya estaba vigente en la operatoria para empresas.

Según marca la comunicación, se determinó que, a partir del 26 de septiembre, cuando una persona o empresa quiera acceder al mercado cambiario (por ejemplo, para comprar dólares al tipo de cambio oficial), deberá firmar una declaración jurada comprometiéndose a no dolarizarse a través del MEP o CCL.

La restricción se aplica también ambas direcciones: quienes operen con dólar MEP o CCL no recurrir al mercado cambiario oficial por el mismo período de 3 meses.

Nancy Pazos: "Milei tiene un dueño que es Trump y un jefe que es Bessent"

Horóscopo de hoy, sábado 27 de septiembre

Iván Noble, sobre la estigmatización de las jóvenes asesinadas: "Las malas personas quedaron expuestas"

Javier Alonso sobre el triple femicidio: "Con el video querían generar la idea de un líder narco temerario"

