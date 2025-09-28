28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

Dos bodegones de la Ciudad se volvieron referencia por este clásico de la picada que combina sabor casero, abundancia y precios razonables.

Por
Hay dos bodegones en CABA donde se pueden disfrutar de los mejores bastones de mozzarella.

Hay dos bodegones en CABA donde se pueden disfrutar de los mejores bastones de mozzarella.

Los bastones de muzzarella se transformaron en uno de esos platos que generan devoción tanto en grupos de amigos como en familias. Son crocantes por fuera, suaves y derretidos por dentro, y, aunque parezcan una simple entrada, en muchos bares y bodegones ya se convirtieron en un sello de identidad.

Dónde comer los mejores bastones de muzzarella de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

En Buenos Aires, donde la oferta gastronómica es cada vez más amplia y variada, encontrar lugares donde estos bastones realmente valgan la pena no es tarea sencilla. La calidad del queso, el rebozado y hasta la salsa de acompañamiento marcan la diferencia entre un plato apenas correcto y uno que se recuerda.

Entre la enorme oferta, hay dos restaurantes que sobresalen por la constancia con la que sirven este clásico. Se trata de Bellagamba y Doña Cocina, dos espacios que mantienen la tradición del bodegón porteño, cada uno con su impronta, pero con un mismo objetivo: que los comensales salgan con la sensación de haber comido rico y abundante.

bellagamba.png
Bellagamba Devoto

Bellagamba Devoto

Bellagamba

Este bodegón es un emblema moderno dentro de la Ciudad. Con cinco sucursales repartidas en Palermo, Congreso, Caballito, Devoto y Parque Chacabuco, se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan porciones generosas y precios que no se disparan. La decoración, con cuadros y botellas en las paredes, termina de reforzar el aire clásico que remite a la mesa familiar de toda la vida.

Si bien el menú incluye desde pollo al champignon hasta bondiola a la riojana, quienes lo conocen recomiendan arrancar con los bastones de muzzarella. Se sirven bien dorados, con un rebozado crujiente que contrasta con el interior cremoso. Generalmente se acompañan con salsa fileto, aunque muchos clientes prefieren pedirlos con alioli o simplemente solos, para disfrutar mejor el queso.

El dato práctico es que tres de las sucursales abren desde las 8 de la mañana hasta la 1, lo que las vuelve una opción también para quienes buscan desayunar o merendar. Además, cada local está bien conectado con transporte público: subte, colectivos y hasta cercanía a estaciones de tren en el caso de Devoto.

doña-cocina-bodegón-ciudad-buenos-aires

Doña Cocina

Ubicado en Bulnes 802, pleno Almagro, este bodegón tiene un aire más barrial, con un ambiente cálido y mesas donde la sobremesa se estira sin apuro. El fuerte de la casa son las pastas caseras —como los sorrentinos de calabaza con muzzarella en masa de espinaca o los fucciles al fierrito gratinados—, pero los bastones de muzzarella ocupan un lugar destacado en la previa.

A diferencia de otros lugares donde esta entrada pasa desapercibida, acá llegan a la mesa recién fritos, con un dorado parejo y ese punto justo de queso fundido que se estira en cada bocado. Los sirven con fileto casero, aunque muchos comensales aseguran que, solos, son más que suficientes para abrir el apetito.

El restaurante funciona todos los días en doble turno, salvo lunes al mediodía y domingos por la noche. El acceso es sencillo gracias a colectivos como el 92, el 99 o el 106, además de la cercanía con la estación Medrano de la línea B de subte. Y para quienes quieran cerrar la comida con un broche dulce, la chocotorta con helado es la vedette de la carta de postres.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos platos cubanos son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para probar comida cubana

Las rabas se consolidan como un clásico porteño con propuestas para todos los gustos.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer una deliciosas rabas

Dónde se puede comer la mejor fondue de chocolate en Buenos Aires.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer fondue de chocolate

Rufino reinterpreta la cocina argentina con carnes de pasturay vegetales de estación

La parrilla de Recoleta que reinventa el asado con vegetales de estación

Estas son las mejores empanadas salteñas de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que hagan empanadas salteñas excelentes

Estas entrañas son las mejores de Buenos Aires.

Las mejores 2 parrillas de Buenos Aires para comer entrañas deliciosas

Rating Cero

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

últimas noticias

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

Hace 4 minutos
Se convirtió en una alternativa casera fácil de preparar.

Belleza casera: estos dos productos que están en la cocina te pueden ayudar a la piel en pocos pasos

Hace 15 minutos
Conocé los ejores tips para cuidar el Medio Ambiente reciclando desde tu casa

Lista de habituales: estos productos están en tu casa y son fáciles de reciclar

Hace 24 minutos
Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

Hace 26 minutos
Hay dos bodegones en CABA donde se pueden disfrutar de los mejores bastones de mozzarella.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

Hace 38 minutos