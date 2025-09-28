La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

La diva argentina muestra cómo cambió su imagen a lo largo de los años y sigue marcando agenda con su estilo inconfundible.

En el espectáculo local, hay pocas figuras que hayan sabido reinventarse tantas veces como Moria Casán . La actriz, vedette y conductora no solo se convirtió en un ícono de la televisión y el teatro, sino que también eligió exponer con franqueza las modificaciones que fue haciendo en su cuerpo y en su rostro.

Los primeros retoques se remontan a fines de los años 70 y principios de los 80 , cuando la cirugía plástica comenzaba a popularizarse entre las figuras del teatro de revistas. En esa época, Moria apostó a un aumento mamario que, con el tiempo, daría paso a varios recambios de prótesis por cuestiones médicas y estéticas. A lo largo de las décadas habló de “mantenimientos” más que de operaciones, dejando en claro que para ella eran parte de su trabajo en un ambiente que exigía presencia escénica.

En los 90, su perfil se afinó aún más: se realizó una rinoplastia para estilizar su nariz y un lifting facial que le permitió mantener una apariencia fresca en televisión. Ya en los 2000 , no ocultó haber recurrido a rellenos en labios y pómulos con ácido hialurónico, además de algún retoque en el cuello para combatir la flacidez. Incluso llegó a referirse con humor a la creación de un “ombligo nuevo” luego de una lipoaspiración , algo que, según sus palabras, la dejó “chocha”.

Uno de los episodios más comentados fue en 2012 , cuando decidió una reducción mamaria . “Era el fin de una era”, dijo entonces, explicando que el tamaño de sus pechos le generaba molestias físicas. Más de una década después, en 2024, volvió a pasar por el quirófano para solucionar problemas con implantes dañados tras un accidente, demostrando que su vínculo con las cirugías es un capítulo en constante actualización.

moria-casan-a-la-cama-con-moria-1991

En paralelo, se animó a explorar tratamientos menos invasivos: masajes linfáticos, procedimientos de hidratación profunda e incluso técnicas de lipo no quirúrgicas.

moria-casan-1995

El último episodio mediático que volvió a ponerla en escena tuvo como protagonista a Nacha Guevara. La cantante expresó que las series biográficas aburren y no aportan nada nuevo. Moria, que está trabajando en su propia producción, recogió el guante con su estilo inconfundible.

“La serie viene fabulosa, va a ser épica, muy cuidada, con un realismo mágico que va a sorprender”, aseguró en televisión. Y, con ironía, le respondió a Nacha: “Es un pensamiento, hay que respetar a las señoras mayores”. Como era de esperar, la frase generó repercusiones en redes y en los programas de espectáculos.

La producción que la tendrá como protagonista contará con actrices de peso como Sofía Gala, Cecilia Roth y Griselda Siciliani. Según adelantó, no será una caricatura ni un repaso convencional, sino un relato que combine lo personal con lo artístico. En palabras de la propia Moria: “Nunca nada mío puede ser aburrido, porque yo soy otra cosa”.