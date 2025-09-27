27 de septiembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de septiembre

Sobre el cierre de la semana, la divisa oficial cotizó a $1.315,97 para la compra y $1.364,63 para la venta. Pese a la suba, la moneda anotó su mayor caída semanal en la era Milei por el aluvión de ofertas del agro.

Dólar hoy 27 de septiembre

El dólar oficial cerró el viernes a $1.315,97 para la compra y $1.364,63 para la venta en una jornada de sábado sin movimiento en los mercados. De esta manera, la cotización subió $10 en el último día hábil de la semana, en relación a la rueda del jueves, donde había caído $5. En tanto, el blue se comercializó en torno a los $1.415. Por su parte, en Banco Nación, operó a $1.350 para la venta.

El Gobierno reinstauró el cepo al dólar. 
Dolar bandas

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.315,67 para la compra y $1.364,03 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.300 para la compra y $1.350 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.324.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.761,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.472,61, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.433,53

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.349.

