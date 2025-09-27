IR A
IR A

Thiago Medina tuvo un gesto que alienta a su familia: "No nos ve pero..."

Revelaron un conmovedor momento que vivió el exparticipante de Gran Hermano en el hospital donde está internado con pronóstico reservado.

El mediático sufrió un grave accidente con su moto y pelea por su vida.

El mediático sufrió un grave accidente con su moto y pelea por su vida.

Redes Sociales

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina sigue luchando por su vida después de un choque con su moto. Ahora su familia contó que vio un gesto en el joven de 22 años que alienta la posibilidad de un milagro.

Milone dio detalles del casamiento en plena campaña política.
Te puede interesar:

Cecilia Milone reveló un costado impensado de su casamiento con Nito Artaza: "Me usaron"

Mientras el mediático sigue en una sala UTI, de terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado, su hermana, Camilota, contó que una de las veces que fue a verlo "guiñaba un ojo".

"Está postrado, no nos ve pero nos escucha. Yo le hablaba y pestañaba y me guiñaba un ojo. Le digo que está toda la familia, que las bebés lo esperan, estamos todos en unión, que tenemos muchos proyectos”, detalló en una entrevista.

Por su parte, la expareja de Thiago y madre de sus gemelas, Daniela Celis, compartió el último parte médico sobre la salud del joven: "Thiago tiene una leve mejoría, ¡y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían! Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración", detalló en redes sociales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pese a que Thiago presentó una leve mejoría, la familia sigue pidiendo por una cadena de oraciones.

La familia de Thiago Medina reveló un nuevo parte médico de este sábado: "Leve mejoría"

El cuerpo médico analizar realizarle una traqueostomía.

Preocupación por la salud de Thiago Medina: podría ser operado nuevamente

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina: "No estás solo"

Thiago Medina continúa complicado de salud tras casi dos semanas del accidente.

Nuevo parte médico de la salud de Thiago Medina: "Continúa con antibióticos"

Mascia en Córdoba con la organización trans en Córdoba.

Bautista Mascia conoció dónde estará la vivienda que donó a una organización trans

Daniela Celis tuvo que suspender su debut en el Gran Rex.

Daniela Celis suspendió su debut en el Gran Rex por la salud de Thiago: "Era un show soñado..."

últimas noticias

play

Reprimieron a la mamá de una de las víctimas del triple femicidio tras la marcha de Ni una menos

Hace 54 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 28 de septiembre

Hace 1 hora
El presidente Milei, junto a Donald Trump, tras la reunión en la que recibió apoyo del estadounidense.

Milei consigue aire, pero suma victorias de altísimos costos y compromete el futuro

Hace 1 hora
El mediático sufrió un grave accidente con su moto y pelea por su vida.

Thiago Medina tuvo un gesto que alienta a su familia: "No nos ve pero..."

Hace 1 hora
play
El capitán Gastón Hernández grita con alma y vida su gol.

San Lorenzo le regaló una victoria a su gente: derrotó 2-0 a Godoy Cruz en el Bajo Flores

Hace 3 horas