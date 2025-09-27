Thiago Medina tuvo un gesto que alienta a su familia: "No nos ve pero..." Revelaron un conmovedor momento que vivió el exparticipante de Gran Hermano en el hospital donde está internado con pronóstico reservado.







El mediático sufrió un grave accidente con su moto y pelea por su vida. Redes Sociales

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina sigue luchando por su vida después de un choque con su moto. Ahora su familia contó que vio un gesto en el joven de 22 años que alienta la posibilidad de un milagro.

Mientras el mediático sigue en una sala UTI, de terapia intensiva, en estado crítico y con pronóstico reservado, su hermana, Camilota, contó que una de las veces que fue a verlo "guiñaba un ojo".

"Está postrado, no nos ve pero nos escucha. Yo le hablaba y pestañaba y me guiñaba un ojo. Le digo que está toda la familia, que las bebés lo esperan, estamos todos en unión, que tenemos muchos proyectos”, detalló en una entrevista.

Por su parte, la expareja de Thiago y madre de sus gemelas, Daniela Celis, compartió el último parte médico sobre la salud del joven: "Thiago tiene una leve mejoría, ¡y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían! Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración", detalló en redes sociales.