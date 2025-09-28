28 de septiembre de 2025 Inicio
El encendido discurso de Camila Plaate sobre el triple femicidio tras ganar en San Sebastián: "Belén somos todas"

La actriz tucumana fue distinguida con la Concha de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto por su papel en "Belén", la película dirigida por Dolores Fonzi. Dedicó su premio al "movimiento de mujeres" y pidió justicia por el crimen en Florencio Varela.

Plaate

Plaate, visiblemente emocionada, dedicó su premio al movimiento feminista.

La actriz argentina Camila Plaate ganó la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián por su papel en Belén, la película dirigida por Dolores Fonzi que representará al país en los premios Oscar y Goya, y le dedicó el galardón "al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo".

Plaate, distinguida este sábado como Mejor Actriz de Reparto, interpreta a Belén, una joven tucumana que fue injustamente encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo. La película está inspirada en un hecho real que ocurrió en 2014 en San Miguel de Tucumán y movilizó al colectivo feminista.

"Quiero dedicar esta Concha de Plata al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo y alma en cada lucha por los derechos de las mujeres. Aún lo seguimos haciendo y lo volveremos a hacer cuantas veces haga falta", afirmó, visiblemente emocionada.

Plaate recibió el premio de manos de Lali Espósito y subió al escenario con el pañuelo verde que simboliza la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. También dedicó una parte de su discurso a recordar a las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela.

"¿A quién defiende la Justicia si no es a personas como Brenda, Morena y Lara? Hoy en Argentina estamos marchando por esas chicas que fueron asesinadas y torturadas", señaló en referencia a las movilizaciones convocadas este sábado en el Congreso y otros puntos del país.

"Esta historia es el fuego de todas. Vivan las mujeres, viva este amor, viva la lucha de las masas, y vivas y libres nos queremos. Ganó Belén y Belén somos todas", concluyó.

