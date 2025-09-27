27 de septiembre de 2025 Inicio
Ni Una Menos: sábado de marchas en todo el país por el triple femicidio en Florencio Varela

Tras el violento crimen de Morena, Brenda y Lara, el colectivo feminista se movilizan desde Plaza de Mayo al Congreso y también en distintos puntos del país bajo la consigna "No hay víctimas ni buenas ni malas: hay femicidios".

Los cadáveres de las 2 jóvenes y la menor de edad fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela.

Triple femicidio en Varela: el abogado de la familia de Morena anunció que irá a la Justicia federal

Bajo el lema "Ninguna vida es descartable" y "No hay víctimas buenas ni malas: hay femicidios", el colectivo feminista marcha a partir de las 16 hs desde Plaza de Mayo a Congreso.

La movilización para exigir Justicia por las jóvenes, de 20 y 15 años, que fueron engañadas, torturadas y asesinadas, cuyo crimen se transmitió en vivo por una red social para un grupo cerrado de personas, expresaron "Hay pibas pobres asesinadas. ¡El Estado es responsable! ¡Ninguna vida es descartable!".

La movilización no será únicamente en Buenos Aires, sino que también en las ciudades de otras provincias, como por ejemplo, desde la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario llamaron a marchar desde la Facultad de Ciencias Médicas hacia la Plaza San Martín, a partir de las 16 hs.

En Tucumán también se concentrarán poco después de las 17 hs en la Plaza Independencia: "¡Paren de matarnos! ¡Basta de femicidios! Estamos hartas", expresaron desde la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán. En la ciudad de Córdoba la movilización será a las 17 hs, en la intersección de avenida Colón y Cañada.

Federico, de las jóvenes asesinadas, informó que su familia estará presente en la marcha organizada por Ni Una Menos para esta tarde y que saldrán micros desde la rotonda de La Tablada para quienes quieran acompañar.

Tras el triple femicidio, la familia de Brenda Del Castillo y Morena Verri realizará una marcha en La Matanza

En medio del dolor y la tristeza por el triple femicidio de Brenda, Lara y Morena, su primo Federico confirmó una movilización familiar en La Matanza para este domingo. Será en la rotonda de La Tablada.

En diálogo con C5N, el primo de Brenda Del Castillo y Morena Verri reconoció que este hecho unió a toda la familia: "Venimos de una familia numerosa que tiene sus diferencias, pero desde que supimos la noticia muchos familiares que no se hablaban se juntaron en un abrazo".

En la misma línea, contó que armaron un grupo de Whatsapp y dejaron las diferencias de lado. "Mañana vamos a hacer una movida acá en La Tablada para que ustedes y la gente nos conozca. La sociedad las está señalando con el dedo, les vamos a demostrar quiénes somos", contó.

"Algunos tuvimos la suerte de poder formarnos y estudiar una carrera. Mis primitas no tuvieron esa suerte lamentablemente o no lo quisieron, es decisión de ellas también", señaló.

