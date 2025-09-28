28 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Trasladan el objeto metálico que cayó del cielo en Chaco a Buenos Aires para ser analizado

El cilindro, de 1,70 metros de largo y 1,20 metros de diámetro, fue hallado en un campo privado de la localidad de Puerto Tripulo. Sospechan que podría tratarse de chatarra espacial.

Por
Las autoridades mientras intentan determinar el origen y la función del artefacto.

Las autoridades mientras intentan determinar el origen y la función del artefacto.

El objeto metálico que cayó del cielo en un campo privado en la localidad de Puerto Tirol, Chaco, será trasladado a Buenos Aires para ser analizado y tratar de determinar su origen. El cilindro, de 1,70 metros de largo y 1,20 metros de diámetro, es de fibra de carbono por lo que se sospecha de una posible vinculación con tecnología avanzada y la chatarra espacial.

Plaate, visiblemente emocionada, dedicó su premio al movimiento feminista.
Te puede interesar:

El encendido discurso de Camila Plaate sobre el triple femicidio tras ganar en San Sebastián: "Belén somos todas"

El incidente ocurrió el jueves cerca de las 18.30 en un predio rural conocido como ex Campo Rossi. Ante el aviso de la presencia del elemento desconocido, personal de la División Bomberos de Resistencia y agentes de la Comisaría Puerto Tirol se hizo presente en el lugar, donde dio inicio las primeras diligencias sobre el objeto.

Entre las primeras investigaciones, los peritos hallaron en uno de sus extremos un orificio de 40 centímetros, mientras que en el opuesto se detectó un sistema de válvulas. Adicionalmente, la estructura cilíndrica portaba una inscripción con un número de serie, dato crucial para las investigaciones sobre su procedencia.

objeto metálico chaco
El artefacto presenta rasgos distintivos que han llamado la atención de los peritos.

El artefacto presenta rasgos distintivos que han llamado la atención de los peritos.

En este marco, el extraño objeto será trasladado a Buenos Aires, bajo estrictos protocolos de seguridad para un análisis más exhaustivo.Todos los oficiales que estuvieron en contacto directo con el artefacto en Chaco fueron sometidos a controles médicos de rutina, los cuales determinaron que ninguno de ellos presentó síntomas compatibles con exposición a sustancias peligrosas.

El director del Centro Aeroespacial de la Fuerza Aérea, Rubén Lianza, descartó a medios locales que existan riesgos de toxicidad y radiación, aunque advirtió que el recubrimiento de fibra de carbono puede resultar dañino.

“Lo que hicimos en primer lugar fue identificar el objeto. Es claramente un tanque de producto de la industria aeroespacial, que generalmente se usa para portar algún tipo de combustible para primeras o últimas etapas de maniobra en órbita", explico Llanza.

Noticias relacionadas

Pequeño J, apuntado como quien ordenó el triple crimen en Florencio Varela.

Triple femicidio en Florencio Varela: dieron detalles sobre cómo operan los narcos peruanos

play

Triple femicidio en Florencio Varela: el detenido acusado de enterrar a las víctimas habría hablado con C5N

Informate sobre las últimas disposiciones del Gobierno sobre los Feriados de octubre

Viernes 10 de octubre en 2025: ¿es feriado o día no laborable?

play

Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron al hombre acusado de cavar el pozo y enterrar a las víctimas

La Patagonia será afectada por fuertes ráfagas del sector oeste.

El invierno no se va: hay alerta por ráfagas y nevadas en cinco provincias

Reconstrucción en vida del nuevo dinosaurio carnívoro Joaquinraptor casali. Ilustración por Andrew McAfee, Carnegie Museum of Natural History.

Descubren en Chubut a Joaquinraptor: un dinosaurio que murió con huesos de un cocodrilo en su mandíbula

Rating Cero

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

La vedette y actriz nunca ocultó su interés y obsesión por las cirugías estéticas.

La impresionante transformación de Moria Casán: así se veía cuando era joven

Romina Malaspina impactó con sus looks veraniegos.

El look veraniego de Romina Malaspina: un mono total white con escote y una calza diminuta

Más allá de los problemas legales, lo cierto es que el trepamuros se ha convertido en el motor narrativo de muchas historias del multiverso Marvel. Su carácter cercano, siempre atrapado entre la vida cotidiana y las amenazas cósmicas, lo convierte en el héroe perfecto.

Por qué Spider Man hizo que Marvel Zombies sea una serie y no solo una película

La llegada de un misterioso hombre revoluciona un pequeño pueblo.
play

La atrapante serie turca de Netflix que le encanta a todos: tiene 8 capítulos

El film de Sergei Bodrov fracasó en 2014 y hoy resurge en el top 10 de Netflix Argentina.
play

Le fue muy mal en cines, Netflix la recuperó y ahora es una película súper exitosa

últimas noticias

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

Hace 8 minutos
Se convirtió en una alternativa casera fácil de preparar.

Belleza casera: estos dos productos que están en la cocina te pueden ayudar a la piel en pocos pasos

Hace 19 minutos
Conocé los ejores tips para cuidar el Medio Ambiente reciclando desde tu casa

Lista de habituales: estos productos están en tu casa y son fáciles de reciclar

Hace 28 minutos
Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

El conmovedor mensaje de Cris Morena, a 15 años de la muerte de Romina Yan y dos meses de la de Mila Yankelevich

Hace 30 minutos
Hay dos bodegones en CABA donde se pueden disfrutar de los mejores bastones de mozzarella.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer bastones de muzzarella

Hace 42 minutos