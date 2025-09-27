27 de septiembre de 2025 Inicio
Advierten sobre la llegada de una ola de calor de octubre a diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país para el último trimestre del año.

Por
Se esperan jornadas más calurosas de lo habitual.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su informe climático trimestral para el período octubre-diciembre, advirtiendo que gran parte del territorio argentino experimentará valores térmicos superiores a los normales. El pronóstico apunta a un incremento en las temperaturas respecto a los promedios históricos, con pocas excepciones regionales.

El reporte del SMN indicó que el Noroeste Argentino (NOA) será la única región donde las marcas se mantendrán dentro de los parámetros históricos para el trimestre. Esta zona incluye provincias como La Rioja, Catamarca, Tucumán, y el centro-este de Salta y Jujuy, donde el calor no se ubicaría por encima de lo esperado.

El resto del país enfrentará un escenario más cálido, con diferentes niveles de intensidad. La provincia de Córdoba presenta la mayor probabilidad de registrar temperaturas extremas, con un 55% de chances de superar los valores históricos. Esta anomalía térmica se perfila como el principal foco del calor anómalo.

Desde Córdoba, la onda calórica se proyecta hacia una vasta zona que incluye Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, el sur de San Juan y Entre Ríos. En todo este sector central y Cuyo, la probabilidad de que las temperaturas se ubiquen por encima de lo normal asciende al 50%.

El informe también detalla que las regiones del Noreste (NEA) y la Patagonia experimentarán un trimestre cálido, aunque con una probabilidad ligeramente inferior. El SMN les asignó un 45% de chances de que los valores térmicos se sitúen por encima del promedio estacional.

El organismo explicó que, tras un inicio de primavera que presentó jornadas frescas, se espera un giro significativo en las condiciones meteorológicas que se manifestará en el último trimestre del año. Este patrón térmico superior a lo normal podría ser un indicio de las condiciones que se extenderán hacia la temporada de verano.

