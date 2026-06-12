Quién es Tius Luka, el niño de 10 años que cantó con Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026

El Mundial 2026 tuvo su tercera ceremonia de inauguración este viernes en Los Ángeles, antes del debut de Estados Unidos y Paraguay por la primera fecha del Grupo D. Uno de los momentos que más llamó la atención fue la presentación de la estrella pop Katy Perry junto a un niño noruego de apenas 10 años que ya da sus primeros pasos en la música. Ambos interpretaron la canción Wonder.
Tius Luka es un niño noruego que comparte covers de canciones famosas en sus redes sociales y, gracias a esos posteos, ya reúne más de 15 mil seguidores. Sus publicaciones y videos cantando suelen generar repercusión entre los usuarios, que siguen de cerca su crecimiento artístico.
El niño es hijo del músico Kent Sundberg, integrante de la reconocida banda noruega de synthpop Donkeyboy, grupo que fundó junto a su hermano Cato y que es muy famoso en el país.
En una entrevista concedida a un medio noruego, su padre reveló que semanas atrás el niño recibió una invitación de Katy Perry para participar de la apertura. Ante semejante desafío, la familia decidió prepararlo para la experiencia. "Hace poco lo llevamos a un show de Donkeyboy para que estuviera sobre el escenario y se familiarizara con lo que significa actuar frente al público", contó.
Así reveló Katy Perry al pequeño invitado
En su cuenta de Instagram, Katy Perry publicó un video de los ensayos previos a su presentación en Los Ángeles, en el marco de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos.
En las imágenes, la cantante de 41 años aparece luciendo un vestido plateado mientras camina por una alfombra dorada instalada sobre el campo de juego y Tius Luka camina a su lado.
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Junto al video, Katy Perry explicó que la voz infantil que se escucha en Wonder pertenece a Tius. Según escribió, el niño grabó esa parte de la canción en 2021, cuando tenía apenas 5 años.
Además, destacó que Tius, hoy con 10 años, viajó especialmente desde Noruega hasta Los Ángeles para acompañarla sobre el escenario y cantar la canción durante la inauguración del Mundial 2026.