Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 11 de junio

El oficial minorista operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación y continuó con la tendencia bajista inaugurada el martes. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, se mantuvo sin variaciones.

El dólar oficial va recortando la subida de la semana pasada.

El dólar oficial minorista bajó $5 y cotiza este jueves a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación , luego de haber caído otros $5 en la rueda del miércoles , en la continuidad de la tendencia bajista y tocó su valor más bajo de la semana. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, se mantuvo sin variaciones.

Continúa el retroceso del dólar: cayó por segunda jornada consecutiva

Detrás del retroceso aparecen cambios en la dinámica de oferta y demanda . Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

El dólar blue cotizó a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.432,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.493,64, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.449,23.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.443,5 para la compra y $1.445,5 para la venta.