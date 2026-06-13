13 de junio de 2026 Inicio
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Franco Colapinto terminó 14° en la última prueba libre en el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1

El piloto de Alpine logró posicionarse entre los mejores 15 en el tercer entrenamiento. Desde las 11 será la clasificación a la carrera principal del domingo.

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Colapinto buscará volver al Top 10.

Colapinto buscará volver al Top 10.

Franco Colapinto terminó 14° en la FP3, en la antesala de lo que será la gran carrera del domingo por el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1. A las 11 será la clasificación.

Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Mónaco.
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El podio de la FP2 tuvo cambios respecto de la primera sesión. Lando Norris le ganó la pulseada a Russell y se quedó con el primer lugar con 1:15.426. Su compatriota británico terminó 2° y Oscar Piastri, de McLaren, se colocó en la tercera posición.

"Fue el peor viernes de la temporada", dijo Colapinto con mucha bronca luego de haber terminado la segunda sesión de entrenamientos.

A qué hora corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

  • Sábado 13 de junio

Clasificación: 11.00

  • Domingo 14 de junio

Carrera a 66 vueltas: 10.00

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica)

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