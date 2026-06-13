Femicidio de Agostina Vega: tras un giro en la causa, investigan una posible red criminal

La hipótesis de que Claudio Barrelier no actuó solo cobra cada vez más fuerza, con deudas y ajustes de cuentas que ensombrecen el escenario.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba , entró en una nueva etapa con tres detenidos, secreto de sumario levantado y una hipótesis que cada vez toma más fuerza: que Claudio Barrelier no actuó solo .

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Mientras Melisa , la mamá de la menor, continúa internada en el Hospital Nuevo San Roque con un cuadro intestinal que frenó su inminente alta, la causa judicial avanza a ritmo acelerado. En este contexto, los audios que Melissa envió a su entorno en las primeras horas de búsqueda cobran nuevo valor para los investigadores. En uno de ellos, la madre señalaba directamente a Barrelier: "Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada. Él sabe dónde está mi hija" .

Uno de los elementos que más atención genera es el perfil criminal del principal acusado. El especialista en Criminología Enrique Pruegger analizó el caso en diálogo con C5N y fue contundente: "Barrelier evidentemente es un violador. No hay un solo violador que no sea serial. Son patológicos. Una persona de esa edad tiene que haber cometido otros hechos. Hay que encontrarlos" .

Para el experto, la manera en que Barrelier operó habla de un criminal con experiencia pero también con llamativa torpeza: "Es un criminal organizado, pero a su vez bastante primario en la manera en que desarrolló todas las acciones, porque siempre dejó marcas tan evidentes que era fácil llegar a él". También reclamó ampliar el radio de búsqueda: "Hay que interconectar otros hechos no solo en la provincia de Córdoba, sino en todo el país" .

La hipótesis de una organización criminal gana terreno. Según trascendió, la querella del padre y los abogados de otros implicados sostienen que Barrelier habría entregado a Agostina para saldar una deuda vinculada al consumo y comercialización de estupefacientes . Esta teoría se apoya en los dichos de la propia madre, quien en el hospital habló de un "ajuste de cuentas", y en los múltiples vehículos involucrados en el traslado del cuerpo.

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a Barrelier comprando materiales en una ferretería el lunes 25 de mayo, pocas horas después de la ventana horaria que la Fiscalía establece para el descarte del cuerpo. El auto utilizado, un Ford Ka de Soledad Andreani, también detenida, fue lavado recién al día siguiente, aunque quienes lo limpiaron declararon que estaba cubierto de tierra, lo que sugiere que el vehículo volvió a algún lugar esa tarde.

Un video clave muestra a Barrelier y la dueña del Ford Ka juntos tras el femicidio de Agostina Vega

La causa por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sumó una nueva evidencia tras la aparición de imágenes captadas por cámaras de seguridad que registraron a Claudio Barrelier y a Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro, bajando del auto luego de, según presuponen los investigadores, haber descartado el cuerpo de la adolescente de 14 años.

El video difundido por el medio local El Doce TV se incorporó como prueba clave en la investigación y reforzó la acusación contra Barrelier y la dueña del Ford Ka en la causa por el femicidio. Las imágenes mostraron a ambos sospechosos el lunes 25 de mayo, alrededor de las 13, en el barrio Yofré. Según la investigación, la adolescente de 14 años habría sido asesinada entre las 23 del sábado 23 y las 5 del domingo 24 de mayo.

En a la secuencia de imágenes, el auto está estacionado frente a un local luego de la ventana horaria en la que, según los investigadores, Barrelier habría descartado el cuerpo de Agostina. En el video se ve a Soledad Andreani conversar por celular y se aprecia a Barrelier extraer una frazada del baúl para luego doblarla y volverla a guardar.

Quién es Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro

Embed Exclusivo: el video de Barrelier junto a Soledad Andreani y el Ford Ka negro luego del femicidio de Agostina Vega.



La filmación corresponde al lunes 25 de mayo, minutos antes de las 13. Según la investigación, ese auto habría sido utilizado por Barrelier para trasladar y… pic.twitter.com/W91bXsYgRg — eldoce (@eldoceoficial) June 9, 2026

Quién es Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro

El video que se dio a conocer en las últimas horas desnudó la ruta de los acusados por el crimen de Agostina Vega. La mujer de 43 años, apodada "La Gringa", es expareja de Claudio Barrelier, hincha de Instituto de Córdoba y está detenida por encubrimiento agravado. El arresto de Soledad Andreani se produjo a dos semanas del crimen de Agostina Vega y la convirtió en la tercera persona detenida de la causa.

Andreani es la propietaria del Ford Ka que, según la investigación, Claudio Barrelier utilizó para trasladar el cuerpo de Agostina después de asesinarla. El auto fue secuestrado días después y fue lavado luego de su uso.

De acuerdo a la propia acusada, ella había mantenido una relación de pareja con el principal detenido durante algunos meses, pero se habían distanciado poco antes del crimen. Sin embargo, el 25 de mayo él volvió a buscarla para pedirle prestado el vehículo.

Soledad Andreani - Agostina Vega Soledad Andreani es una de las detenidas en el Caso Agostina.

"Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses, pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó", dijo en una de las primeras declaraciones ante la prensa, antes de que se conocieran las imágenes que la implicaban.

La detención de Andreani se produjo gracias a las cámaras de seguridad del barrio Ampliación Ferreyra, que muestran al Ford Ka cerca del descampado en el que se encontraron los restos de la adolescente en los días posteriores al asesinato. El abogado que representa a la madre de Agostina se presentó en la fiscalía de Córdoba para aportar pruebas contra Andreani y remarcó: "El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado".