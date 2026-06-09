Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 9 de junio

El oficial minorista operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, tras un nuevo comienzo de semana al alza. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del marcado, cerró a $1.441.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación , luego de haber mantenido en el inicio de la semana el ritmo alcista de la anterior, y devolvió la suba de $5 en la rueda de ayer para cortar la tendencia ascendente. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, bajó $5,5 por debajo del cierre de ayer, para cotizar a $1.441 por unidad.

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Los paralelos, por su parte, corrigieron a la baja, en línea con el oficial. El contado con liquidación (CCL) disminuyó 0,9% a $1.512,42 y el MEP lo hizo a 0,7%, para cerrar en $1.457,21 . Por su parte, el blue subió $15 a $1.460 para la venta.

La suba se explica parcialmente por la liquidación de dólares por parte de los agroexportadores , debido al agotamiento estacional de los productos agropecuarios. Mientras tanto, se mantiene la demanda de dólares, con la expectativa de que podría subir más de la mano de quienes viajen al Mundial.

Con respecto a la actividad oficial, el Banco Central de la República Argentina adquirió u$s437 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios durante la última semana. De este modo, la entidad monetaria consolidó un saldo comprador anual de u$s10.185 millones y elevó las reservas brutas a u$s47.867 millones .

dólar blue billetes divisas El dólar oficial volvió a comenzar la semana al alza. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.441.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.512,42, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.457,21.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.453 para la compra y $1.453,5 para la venta.