Fuerte conmoción: murió una reconocida periodista tras batallar contra una larga enfermedad La mujer, de larga trayectoria en el medio, trabajó en radios, canales de televisión y en distintos diarios. También dedicó sus últimos años a la literatura. Agregar C5N en









Murió una periodista en Bariloche.

La comunidad de San Carlos de Bariloche se encuentra conmovida tras conocerse el fallecimiento de la periodista Graciela Narváez, ocurrido este sábado. Luego de dar pelea a diversas batallas de salud, su partida se produjo en una clínica local, rodeada del afecto de su familia.

Quién era Graciela Narváez, la periodista que murió en Bariloche Nacida en Córdoba en 1954, Graciela dio sus primeros pasos en la comunicación en tiempos sumamente complejos para el país: estudió en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba entre 1973 y 1979, atravesando los años de la dictadura militar.

Al culminar su carrera, eligió Bariloche como su hogar definitivo junto a su esposo, Raúl Martineau. En esa ciudad no solo formó su familia, sino que consolidó una trayectoria intachable en los medios de comunicación. Su voz y su pluma pasaron por diarios locales y regionales, radio y canales de televisión. Incluso fue corresponsal de Cadena 3, donde transitó sus últimos años en el ejercicio activo de la profesión.

Además de su labor en los medios, Graciela mantuvo hasta el último momento su profunda vocación por la docencia. Su enorme legado fue reconocido en 2019, cuando el Concejo Municipal la distinguió como “Periodista decana”, un galardón impulsado por el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina.

graciela narvaez Graciela Narváez, reconocida periodista patagónica. Graciela Narváez, el refugio en las letras y su última aparición pública Lejos de detenerse tras su jubilación, Graciela asumió un nuevo desafío académico y cursó la Licenciatura en Letras en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Esta formación la llevó a cumplir uno de sus grandes anhelos: en 2025 publicó “Al límite”, su primer libro de cuentos, compuesto por seis relatos crudos y profundamente humanos.