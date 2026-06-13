13 de junio de 2026 Inicio
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Bajó a pelearse tras una discusión de tránsito pero lo que pasó con su auto se volvió viral

Este accidente podrían haberse evitado fácilmente: mirá lo que hicieron los conductores.

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Estos conductores se metieron en una pelea en Neuquén que se viralizó. 

Estos conductores se metieron en una pelea en Neuquén que se viralizó. 

Captura video
  • Una discusión de tránsito en pleno centro de Neuquén terminó con un choque inesperado que involucró a un conductor ajeno al conflicto.
  • El automovilista se bajó de su vehículo para increpar a un motociclista y olvidó accionar el freno de mano.
  • Mientras continuaba la pelea, el auto comenzó a desplazarse marcha atrás sin nadie al volante.
  • Las imágenes de la secuencia se viralizaron rápidamente en redes sociales por el desenlace insólito del episodio.

Una discusión de tránsito que parecía una más entre las tantas que ocurren a diario en las calles argentinas terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de las últimas horas. El episodio ocurrió en el centro de la ciudad de Neuquén y quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron una secuencia tan llamativa como inesperada.

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Choque viral en Neuquén

Todo sucedió en la intersección de las calles Sarmiento y Manuel Láinez, una zona de intensa circulación vehicular de la capital neuquina. Según muestran las imágenes virales que luego comenzaron a circular en redes sociales, el conflicto se inició a partir de una maniobra de tránsito que derivó en una fuerte discusión entre un automovilista y un motociclista.

Qué le sucedió al hombre que se volvió viral tras una pelea de tránsito

En medio de los reproches, el conductor decidió descender de su vehículo para continuar la discusión cara a cara con el motociclista. Sin embargo, en el apuro y el enojo pasó por alto una cuestión básica: dejó el automóvil sin accionar el freno de mano.

Aunque en un momento regresó al vehículo, volvió a bajarse pocos segundos después para seguir con el intercambio verbal. Fue entonces cuando el auto comenzó a desplazarse lentamente hacia atrás sin que nadie estuviera al volante.

Choque viral Neuquén conductores

Mientras ambos protagonistas permanecían concentrados en la pelea, el vehículo recorrió varios metros en reversa hasta impactar contra otro automóvil que circulaba normalmente por la calle. El conductor afectado no tenía ninguna relación con la discusión y terminó siendo el principal perjudicado por una situación completamente ajena.

Las grabaciones muestran que, tras el choque, el responsable realizó un breve gesto de disculpa hacia el otro automovilista. Sin embargo, lejos de detenerse para revisar lo ocurrido, volvió a centrar su atención en la discusión con el motociclista. De acuerdo con reportes locales, incluso habría intentado atribuirle parte de la responsabilidad al joven con quien mantenía el altercado.

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