13 de junio de 2026 Inicio
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A cuánto llega el patrimonio de Elon Musk, el primer billonario del mundo tras el debut de SpaceX en Wall Street

Las acciones comenzaron a cotizar en la bolsa estadounidense este viernes, con una subida inicial del 11%, elevando su capitalización a casi u$s2 billones.

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Elon Musk

Elon Musk, primer billonario de la historia.

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Elon Musk volvió a pasar a la historia tras convertirse en el primer billonario del mundo: la salida a bolsa de SpaceX en Wall Street no solo reconfiguró el sector aeroespacial y de defensa, sino que llevó la concentración de capital privado a una escala macroeconómica.

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Con un debut agresivo que registró una subida inicial del 11%, las acciones de la compañía tocaron los u$s150, catapultando su capitalización bursátil hacia la frontera de los u$s2 billones.

Este movimiento estratégico en Wall Street ha indexado de manera inmediata la riqueza neta de su fundador, Elon Musk. Según los registros de cierre del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio del magnate rozó los u$s1,05 billones de manera intradiaria para consolidarse al término de la jornada en u$s971.000 millones.

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La incursión que hizo saltar el patrimonio de Elon Musk.

La incursión que hizo saltar el patrimonio de Elon Musk.

A cuánto equivale el patrimonio de Elon Musk, según los economistas

  • Equivale a un país: la fortuna de Musk es casi igual a todo lo que produce la economía de Suiza en un año entero.

  • A años luz del resto: Su patrimonio ya es tres veces mayor que el de la segunda persona más rica del planeta, Larry Page, cofundador de Google.

  • Una herencia de locos: si dividiera su dinero en partes iguales entre sus 14 hijos, cada uno de ellos entraría automáticamente en el puesto 29 de los más ricos del mundo.

  • La comparación con Wall Street:el año pasado, el jefe de fondos de inversión mejor pagado del mundo ganó u$s3.400 millones. Para alcanzar a Musk trabajando a ese ritmo, necesitaría ahorrar durante 300 años

El camino de Elon Musk: de los autos eléctricos a la conquista del espacio

Hace solo seis años, en 2020, Musk celebraba haber pasado la barrera de los u$s100.000 millones gracias al éxito de los autos eléctricos de Tesla.

Hoy, el motor de su riqueza cambió. El entusiasmo de los inversores ya no está solo en la Tierra, sino en el espacio. Al salir a la bolsa, SpaceX demostró que el mercado tiene un hambre voraz por las empresas que manejan el negocio de los satélites y los viajes espaciales.

Irónicamente, hace poco Musk puso en su red social X que "el dinero no compra la felicidad". Ahora tendrá un billón de razones más para comprobar si tiene razón.

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