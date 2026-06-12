Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 12 de junio

El oficial minorista operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación y redondeó una semana con tendencia bajista. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio finalizó $12,50 por debajo de la semana anterior.

El dólar oficial minorista cotizó este viernes a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación , luego de haber caído $5 en la rueda del jueves , y cerró por primera vez desde mayo una semana a la baja. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio finalizó con una baja de $4,50 y acompañó la tendencia bajista.

El dólar profundizó el retroceso y cerró en su nivel más bajo de la semana

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) avanzó 0,2% a $1.496,58 y el MEP subió 0,2%, a $1.451,96. La brecha entre el CCL y el mayorista se ubica a 46%. El dólar blue , en tanto, se sostuvo en $1.450.

Detrás del retroceso aparecen cambios en la dinámica de oferta y demanda . Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

El dólar se mantiene arriba de los $1.400.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.428.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.496,58, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.451,96.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.440 para la compra y $1.441 para la venta.