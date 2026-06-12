"La paz nunca ha estado tan cerca": Estados Unidos e Irán habrían acordado puntos clave para poner fin a la guerra Tras una serie de ataques cruzados que pusieron en duda la frágil tregua, fuentes de Washington y Teherán anunciaron que están cerca de cerrar un acuerdo de paz. Las negociaciones incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz y el desmantelamiento del plan nuclear iraní. Por Agregar C5N en









Donald Trump y Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán.

Después de varios días de ataques cruzados a pesar de la tregua que entró en vigor a principios de abril, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen haber alcanzado, por fin, resultados concretos. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes que ambos países han acordado la redacción de un texto final para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Un alto funcionario del gobierno de Donald Trump indicó a la agencia AP que el acuerdo se encontraba bastante avanzado, aunque aún persistían algunas dudas. "Si tuviera que decirles qué confianza tengo en que vayamos a firmar este acuerdo, quizá esta mañana habría dicho 75%, ahora probablemente es más bien entre 80 y 85%, pero no es 100%", sostuvo.

Según esta fuente, los puntos principales incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz y un proceso para destruir o retirar el uranio altamente enriquecido de Teherán. Además, la tregua se extendería por 60 días. El canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó que "la paz nunca ha estado tan cerca como ahora".

Aunque aún no hay una fecha exacta para la firma del acuerdo, se espera que ocurra en los próximos días, posiblemente durante la cumbre del G7 en Francia. Horas antes del anuncio, el presidente Donald Trump había acusado a Irán de hacer circular una versión falsa del plan de paz con términos que "no tienen nada que ver" con lo acordado "por escrito".

Estrecho Ormuz Uno de los puntos clave del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz. Los puntos centrales del plan de paz entre Estados Unidos e Irán Desde la Casa Blanca indicaron que los detalles técnicos definitivos se resolverían en un período de 60 días tras la firma, pero fuentes diplomáticas y funcionarios de ambos gobiernos ya habrían delineado los ejes principales del posible acuerdo: