"La paz nunca ha estado tan cerca": Estados Unidos e Irán habrían acordado puntos clave para poner fin a la guerra

Después de varios días de ataques cruzados a pesar de la tregua que entró en vigor a principios de abril, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen haber alcanzado, por fin, resultados concretos. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este viernes que ambos países han acordado la redacción de un texto final para poner fin a la guerra en Medio Oriente.
Un alto funcionario del gobierno de Donald Trump indicó a la agencia AP que el acuerdo se encontraba bastante avanzado, aunque aún persistían algunas dudas. "Si tuviera que decirles qué confianza tengo en que vayamos a firmar este acuerdo, quizá esta mañana habría dicho 75%, ahora probablemente es más bien entre 80 y 85%, pero no es 100%", sostuvo.
Según esta fuente, los puntos principales incluyen la reapertura del estrecho de Ormuz y un proceso para destruir o retirar el uranio altamente enriquecido de Teherán. Además, la tregua se extendería por 60 días. El canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó que "la paz nunca ha estado tan cerca como ahora".
Aunque aún no hay una fecha exacta para la firma del acuerdo, se espera que ocurra en los próximos días, posiblemente durante la cumbre del G7 en Francia. Horas antes del anuncio, el presidente Donald Trump había acusado a Irán de hacer circular una versión falsa del plan de paz con términos que "no tienen nada que ver" con lo acordado "por escrito".
Estrecho Ormuz
Uno de los puntos clave del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz.
Los puntos centrales del plan de paz entre Estados Unidos e Irán
Desde la Casa Blanca indicaron que los detalles técnicos definitivos se resolverían en un período de 60 días tras la firma, pero fuentes diplomáticas y funcionarios de ambos gobiernos ya habrían delineado los ejes principales del posible acuerdo:
- Desmantelamiento nuclear: el plan exige que el material nuclear iraní sea destruido o retirado del país. Esto incluye aproximadamente 245 kilos de uranio altamente enriquecido almacenado en Isfahán. Estados Unidos busca garantizar que Irán no pueda fabricar armas atómicas.
- Reapertura del estrecho de Ormuz: se dispone el restablecimiento del tráfico marítimo en esta vía vital para el petróleo mundial en un plazo de unos 30 días, poniendo fin al bloqueo naval. Sin embargo, Irán ha declarado internamente que no renunciará al control total de la zona.
- Alivio económico gradual: Irán recibiría beneficios económicos y la liberación de activos congelados, pero solo a medida que cumpla con sus obligaciones. Fuentes iraníes mencionan la liberación de u$s24.000 millones bloqueados y han solicitado reparaciones de guerra por u$s300.000 millones para la reconstrucción.
- Cese de hostilidades y terrorismo: el acuerdo incluye un cese inmediato de las hostilidades, que se extendería a regiones como el Líbano, y la exigencia de que Irán deje de financiar a grupos paramilitares.
- Régimen de inspección: se establecería un sistema de verificación a largo plazo para asegurar el cumplimiento de lo pactado.
La situación sigue siendo frágil. Israel ha manifestado que no es parte del pacto y se reserva el derecho de actuar de manera independiente para proteger sus intereses, especialmente respecto al programa de misiles iraní y su presencia en países vecinos. Además, mientras Washington insiste en que no se liberarán fondos sin cumplimiento previo, Teherán condiciona el inicio de las negociaciones finales a la suspensión de las sanciones petroleras.