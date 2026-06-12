Inesperada decisión: El Trece levantará dos de sus programas más exitosos La señal tomó una determinación que sorprendió y perjudica a dos estrellas del canal. ¿De quiénes se trata y cuál es el motivo? Por Agregar C5N en









El Trece evalúa levantar los éxitos del canal. Captura

La fiebre mundialista ya comenzó y, por ese motivo, El Trece analiza modificar su programación habitual para no perder rating frente a la Copa del Mundo, ya que no tiene los derechos de transmisión. Los ciclos más afectados por esta estrategia serán Otro Dia Perdido y Es Mi Sueño, dos de las apuestas más fuertes de la señal.

El martes 16 será un día clave, ya que la Selección argentina enfrenta a Argelia desde las 22. Además del partido, la cobertura previa convocará al público con análisis, formaciones, posibles cambios y todo el color de la fiesta del Mundial, lo que podría impactar de lleno en los niveles de audiencia del canal.

Ante este escenario, las autoridades de El Trece evalúan levantar ambos programas para resguardar los productos más importantes y que más rinden al aire. Lo más esperable es que gran parte de la audiencia se concentre en Telefe, ya que es la señal que transmite el partido en vivo.

Cambios por el Mundial 2026: cómo quedará la grilla de El Trece Según trascendió, el martes 16 el canal no pondrá al aire Es mi sueño, el ciclo de Guido Kaczka que va de 21 a 22:30. Además, también levantará Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini que empieza 22:30.

Estos bloques serán reemplazados por una maratón de películas que comenzará con Upgrade: primera clase que, según la programación, arrancará a las 21. Luego seguirá la producción argentina 4x4, protagonizada por Peter Lanzani, desde las 22:45.