10 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 10 de junio

El tipo de cambio prosiguió con su tendencia bajista y cerró en $1.432,5 en el segmento mayorista, casi en mínimos del día. En tanto, el oficial minorista operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Por
El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

Pexels

El dólar oficial minorista cotizó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, con una baja de $5 y continuó con la tendencia bajista inaugurada en la jornada pasada. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio continuó bajista y cerró en $1.432,5 (-0,59%), cerrando cerca de mínimos del día.

Las exportaciones vinculadas al petróleo, gas y minería alcanzaron niveles récord.
Te puede interesar:

Vaca Muerta y la minería: en el primer cuatrimestre generaron tantos dólares como el campo

Los paralelos también corrigieron a la baja, en línea con el oficial. El contado con liquidación (CCL) disminuyó 0,3% a $1.508,98 y el MEP lo hizo 0,5% $1.453,15. Por su parte, el blue se ubicó a $1.450 para la venta

La suba se explicó parcialmente por la liquidación de dólares por parte de los agroexportadores, debido al agotamiento estacional de los productos agropecuarios. Mientras tanto, se mantiene la demanda de dólares, con la expectativa de que podría subir más de la mano de quienes viajen al Mundial.

Con respecto a la actividad oficial, el Banco Central de la República Argentina adquirió u$s437 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios durante la última semana. De este modo, la entidad monetaria consolidó un saldo comprador anual de u$s10.185 millones y elevó las reservas brutas a u$s47.867 millones.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial frenó su impulso ascendente este martes.

El dólar oficial frenó su impulso ascendente este martes.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.432,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.508,98, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.453,15.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.444 para la compra y $1.445,5 para la venta.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial mantiene el impulso alcista.

Calma cambiaria: el dólar paró su racha alcista y bajó $5

Javier Milei juega su mundial económico de cara a un 2027, clave para la Libertad Avanza. 

El Mundial económico 2026: Argentina y sus partidos contra la inflación, el crecimiento y el dólar

El dólar oficial viene de una semana al alza.

El dólar mayorista subió por segunda rueda consecutiva y alcanzó su valor más alto desde febrero

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de junio

El dólar tuvo una semana alcista. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de junio

La cotización de la divisa norteamericana.

El dólar cerró la semana al alza en medio de una creciente presión cambiaria

Rating Cero

Cris Morena felicitó en público a Lali Espósito por sus shows en River.

"El mundo necesita artistas como vos": el tierno mensaje de Cris Morena a Lali por sus shows en River

Ambos estuvieron en pareja durante cinco años antes de la ruptura a fines de 2022, cuando el futbolista terminó la relación tras el Mundial de Qatar.

Cami Mayán lanzó munición gruesa contra Alexis Mac Allister: "Me dejaron de enemiga a la suegra"

Lali Espósito reoconció al Indio Solari como un referente en la música.

Lali Espósito se emocionó al recordar el homenaje al Indio Solari en River: "Lo vamos a extrañar"

Wanda Nara en los Martín Fierro 2026.

Wanda Nara, ante una oferta millonaria que amenaza con sacudir a la farándula

Una famosa acusó a Yanina Latorre de mentir.

Una figura del espectáculo destrozó a Yanina Latorre: "Fui víctima de sus inventos"

El cantautor, actor y bailarín puertorriqueño fue gravemente acusado por la supuesta similitud de la estrofa de un reconocido tema musical.

Denuncian que Luis Fonsi le plagió la canción a un ex Gran Hermano: los detalles

últimas noticias

Yomif Kejelcha, el segundo hombre más veloz de la historia  del maratón.

El etíope Yomif Kejelcha participará de los 21K de Buenos Aires

Hace 10 minutos
Situación de casting en estuido fotográfico (Imagen ilustrativa hecha con IA)

Castings fantasmas y abusos: detuvieron a un taxista que se hacía pasar por productor de modelos

Hace 42 minutos
El Gobierno negoció con las universidades.

Tras los reclamos, el Gobierno anunció que se firmó un acuerdo para el financiamiento de las universidades

Hace 43 minutos
Cris Morena felicitó en público a Lali Espósito por sus shows en River.

"El mundo necesita artistas como vos": el tierno mensaje de Cris Morena a Lali por sus shows en River

Hace 48 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

EE UU atacó otro buque petrolero en Omán y continúa con las represalias contra Irán

Hace 53 minutos