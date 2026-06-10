Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 10 de junio

El tipo de cambio prosiguió con su tendencia bajista y cerró en $1.432,5 en el segmento mayorista, casi en mínimos del día. En tanto, el oficial minorista operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación , con una baja de $5 y continuó con la tendencia bajista inaugurada en la jornada pasada. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, el tipo de cambio continuó bajista y cerró en $1.432,5 (-0,59%), cerrando cerca de mínimos del día.

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Los paralelos también corrigieron a la baja, en línea con el oficial. El contado con liquidación (CCL) disminuyó 0,3% a $1.508,98 y el MEP lo hizo 0,5% $1.453,15. Por su parte, el blue se ubicó a $1.450 para la venta

La suba se explicó parcialmente por la liquidación de dólares por parte de los agroexportadores , debido al agotamiento estacional de los productos agropecuarios. Mientras tanto, se mantiene la demanda de dólares, con la expectativa de que podría subir más de la mano de quienes viajen al Mundial.

Con respecto a la actividad oficial, el Banco Central de la República Argentina adquirió u$s437 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios durante la última semana. De este modo, la entidad monetaria consolidó un saldo comprador anual de u$s10.185 millones y elevó las reservas brutas a u$s47.867 millones .

La divisa estadounidense operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial frenó su impulso ascendente este martes.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.432,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.508,98, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.453,15.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.444 para la compra y $1.445,5 para la venta.