Confirmado: se filtró la separación de Ariana Grande de su pareja Los actores habrían terminado su historia de amor en secreto hace meses. Ahora, nuevos detalles revelan cómo fue el quiebre de una de las parejas más comentadas de Hollywood. Agregar C5N en









Se filtró la separación de Ariana Grande con Ethan Slater. Redes sociales

Qué pasó entre Ariana Grande y Ethan Slater.

Cuándo terminó la relación entre ambos.

La ruptura se habría producido hace tres meses.

Qué dijeron las fuentes cercanas a la expareja.

Cómo comenzó el romance durante el rodaje de Wicked. Confirmado: la cantante y actriz Ariana Grande volvió a ocupar los titulares luego de que trascendiera que puso fin a su relación con Ethan Slater. Aunque la ruptura ocurrió hace varios meses, la noticia recién salió a la luz y se filtró la separación de la actriz de su pareja.

La historia de amor entre ambas figuras se hizo pública en julio de 2023, después de que coincidieran durante el rodaje de la película Wicked. En la producción, Grande interpreta a Glinda, mientras que Slater da vida a Boq. El romance generó repercusión desde sus inicios debido al contexto sentimental en el que ambos se encontraban en aquel momento.

Los actores terminaron su vinculo hace varios meses, aunque la primicia recién se conoció ahora. Según trascendió, la separación fue amistosa y ambos mantienen un sano lazo afectivo.

Ariana Grande y Ethan Slater Qué pasó entre Ariana Grande y Ethan Slater Según informó la prensa estadounidense, la intérprete de We Can't Be Friends y el actor habrían decidido terminar su vínculo de manera amistosa tras casi tres años juntos.

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por medios internacionales, ambos se tomaron el tiempo necesario para evaluar la situación antes de optar por caminos separados. "Fue una separación amigable. Se dieron todo su tiempo, lo contemplaron con cuidado y decidieron ir por caminos distintos", aseguró una fuente cercana a la expareja.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que el quiebre habría ocurrido hace aproximadamente tres meses, aunque se mantuvo completamente alejado de la exposición mediática. Según trascendió, Ariana Grande y Ethan Slater continúan manteniendo una buena relación y seguirían apoyándose mutuamente pese al final de su romance.