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¿Quién abandona Gran Hermano? Una encuesta reveló el próximo eliminado

La tendencia en redes sociales anticipa quién estaría perfilado para ser el próximo en abandonar la casa más famosa del país.

¿Quién abandona la casa?

¿Quién abandona la casa?

A pocos días de una nueva gala de eliminación en Gran Hermano: Generación Dorada, ya comenzaron a circular las primeras encuestas que anticipan quién podría convertirse en el próximo participante en abandonar la casa más famosa del país, este lunes 15 de junio.

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Como suele ocurrir todas las semanas, Federico Bongiorno compartió en sus redes sociales una encuesta para conocer la opinión del público. Si bien estos sondeos no tienen validez oficial, en varias oportunidades reflejaron tendencias similares a las que luego se vieron en la votación real.

Según los primeros resultados, Franco Zunino aparece como el principal apuntado para dejar la competencia. En una encuesta que reunió 6.202 votos, el participante acumuló el 55,6% de los sufragios negativos. Detrás suyo se ubicó Leandro Nigro con el 42,7%, mientras que Yisela "Yipio" Pintos obtuvo el 20,3%.

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Más abajo en la tabla aparecen Steffany "Campanita" Pereira con el 16,9%, Luana Fernández con el 8,6% y Alejandra Majluf con el 7,7%. De mantenerse esta tendencia, Franco sería quien corre mayores riesgos de abandonar la casa en la próxima gala.

Gran Hermano: cómo se formó la placa negativa de esta semana

La placa negativa de nominados de Gran Hermano quedó definida cuando Sebastián Cola, líder de la semana, hizo uso de su beneficio y fulminó a Alejandra Majlf y Andrea del Boca, enviándolas directamente a la placa de nominados.

Más tarde, la votación positiva del público permitió que Solange Abraham, Andrea del Boca y Cinzia Francischiello aseguren su continuidad en la casa una semana más. De esta manera, los concursantes que quedaron expuestos al voto negativo del lunes 15 son Franco Zunino, Leandro Nigro, Steffany "Campanita" Pereira, Yisela "Yipio" Pintos, Alejandra Majluf y Luana Fernández.

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