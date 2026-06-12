Caso Manuel Adorni: el fiscal Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba y analiza ampliar la causa

La Justicia ordenó un relevamiento a ARCA, ANSES y la billetera Lemon Cash para obtener información patrimonial del jefe de Gabinete. Además, con los nuevos datos se podría extender el período de análisis.

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una nueva batería de medidas de prueba en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión busca analizar la evolución patrimonial del funcionario tras las recientes rectificaciones en sus declaraciones juradas y las explicaciones públicas que brindó sobre el origen de sus bienes.

Entre las solicitudes más urgentes, la Justicia otorgó un plazo de 72 horas a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que informe si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas entre 2023 y 2025. Además, se requirió a la ANSES la historia laboral completa de la pareja desde 2012, incluyendo remuneraciones, aportes previsionales y actividades como monotributistas. También se solicitó a la plataforma Lemon Cash ampliar la información sobre cuentas abiertas por el funcionario desde el año 2020.

La fiscalía, que cuenta con la colaboración de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para auditar la documentación, puso el foco en las inversiones en criptomonedas, ya que Adorni declaró un importante crecimiento patrimonial basado en activos digitales. Por este motivo, el fiscal ordenó a la DAFI un informe técnico sobre la evolución del Bitcoin desde 2013 y encomendó a la Policía Federal un relevamiento de entrevistas y redes sociales del funcionario. El objetivo es contrastar sus manifestaciones públicas sobre inversiones financieras con la información patrimonial incorporada al expediente judicial.

Pollicita evalúa ampliar el objeto de la investigación hacia atrás en el tiempo, extendiendo el período de análisis si las justificaciones de los bienes remiten a años anteriores a su ingreso a la gestión pública. El funcionario informó un patrimonio de casi $945.000.000 y aseguró que sus ahorros pasaron de u$s200.000 a u$s500.000 gracias a las criptomonedas. La fiscalía espera recibir la información reservada de la Oficina Anticorrupción para definir si los montos y fechas de adquisición coinciden con su capacidad económica previa.

Otra línea de investigación apunta a la herencia familiar mencionada por Adorni para explicar parte de su capital. El fiscal solicitó detalles al Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata sobre la sucesión de su padre, Jorge Adorni, buscando datos sobre bienes, dinero en efectivo o transferencias de derechos hereditarios. En paralelo, se analiza el patrimonio de su esposa y el vínculo de su consultora de coaching, MasBe, con empresas contratistas del Estado como Grupo Datco y National Shipping.

El escenario judicial del jefe de Gabinete se completa con otros expedientes y la situación de su hermano, Francisco Adorni, quien también es investigado por el fiscal Guillermo Marijuan tras rectificar su propia declaración jurada. Por su parte, el juez Ariel Lijo tiene a su cargo causas vinculadas a los contratos de la esposa de Adorni y a su relación con el periodista Marcelo Grandio. La justicia busca determinar la consistencia de los bienes declarados frente a la trayectoria profesional y los ingresos formales de todo su entorno familiar.

Las mentiras de Adorni: los videos que contradicen su explicación

Para complicar aún más su defensa, se viralizaron videos de 2020 y 2022 donde Adorni admitía no estar "muy metido" en el mundo Bitcoin. Estas imágenes contradicen su versión actual, en la que asegura haber empezado a "invertir fuerte" en 2014 para justificar su incremento patrimonial. En aquellas charlas, el hoy Jefe de Gabinete incluso cuestionaba tomar a las criptomonedas como una inversión real.

Pese a los intentos de mostrar una "foto de unidad" en la mesa política para maquillar la interna, el escándalo por el "Adorni Gate" parece haber paralizado la gestión, dejando al funcionario más representativo de La Libertad Avanza en una situación de aislamiento extremo.

Embed #Adorni, el profesor, en 2021 en un video educativo de Lemon: “en 2015/2016 veía a mis alumnos comprar bitcoin en clase y no entendía nada de lo que hacían.”#Adorni, el Jefe de Gabinete, ayer en La Nación Más : “gané medio millón de dólares comprando bitcoin en 2014.”



Compró… pic.twitter.com/j9m3G44dq4 — ericaherz (@ericaherz) June 11, 2026

Los detalles de la declaración jurada de Manuel Adorni

La declaración jurada detalla su trayectoria laboral en el Estado, desde su comienzo en la secretaría de Comunicación hacia la Jefatura de Gabinete. Por su parte, en el apartado financiero, se describen los diversos bienes inmuebles, ahorros en moneda nacional y extranjera, como así también la tenencia de vehículos.

El total de activos al cierre de año, en el apartado de "Bienes, depósitos y dinero al final del año", Adorni declaró poseer un total de $944.575.052,45.

Evolución Patrimonial

Bienes, depósitos y dinero al inicio del año: $662.646.891,98.

Bienes Bienes, depósitos y dinero al inicio del año: $944.575.052,45.

Deudas al inicio del año: $92.440.268,79.

Deudas al final del año: $317.312.719,68.

Los cargos públicos

Se desempeñó como Secretario de Comunicación y Medios desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025.

desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025. A partir de noviembre de 2025, asumió como Jefe de Gabinete de Ministros.

Bienes Inmuebles y Vehículos

Entre sus propiedades más destacadas al cierre del período se encuentran:

Inmuebles

Un departamento con cochera en Capital Federal (inversión) incorporado en noviembre de 2025 (50% de titularidad) valuado en $255.844.500.

Un departamento en Capital Federal (casa habitación).

Un departamento en La Plata.

Una propiedad tipo country/quinta en Exaltación de la Cruz (50% de titularidad).

Vehículos

Un Jeep Compass Sport 2.4 (modelo 2021), del cual posee el 50%.

Activos Financieros y Efectivo

Dólares en efectivo: al cierre del período declara 209.961,52 USD en efectivo en el país, valuados en $303.604.357,92.

Depósitos en el exterior: posee una caja de ahorro en Estados Unidos con 6.220,23 USD.

Efectivo en pesos: $2.455.000.

Ingresos

Ingresos del trabajo y rentas (neto de gastos): $48.194.609,19.

Ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias: $270.785.214,13 .

. Bienes recibidos por herencia, legado o donación: $73.000.000.

Deudas