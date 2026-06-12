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Hoy debutan Canadá y Estados Unidos en el Mundial 2026: habrá dos fiestas inaugurales

El segundo día de competencia tendrá un par de ceremonias con la presencia de artistas internacionales. Además, ambos anfitriones enfrentarán a Bosnia y Paraguay, respectivamente.

- 12 de junio 2026 - 08:14
Hoy debutan Canadá y Estados Unidos.

Hoy debutan Canadá y Estados Unidos.

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Luego de la ceremonia apertura que se llevó adelante en el Estadio Azteca, en la previa de la victoria 2 a 0 de México ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, hoy será el turno de las fiestas estantes: Estados Unidos y Canadá. Además, la Selección argentina prepara su debut con la incorporación de Marcos Senesi, quien reemplaza a Leonardo Balerdi.

Los partidos del día corresponden a la primera fecha de los grupos B y D. El primer partido será el de Canadá versus Bosnia-Herzegovina a las 16 (horario argentino) en el estadio de Toronto, luego de la inauguración correspondiente.

Asimismo, Estados Unidos de Mauricio Pochettino, enfrenta a Paraguay de Gustavo Alfaro en el Sofi Stadium de Los Ángeles en la ceremonia estadounidense desde las 22.

Por su parte, la Selección argentina continúa su preparación para el debut que será el martes frente a Argelia en el inicio del grupo J a partir de las 22. Lionel Scaloni todavía no definió el equipo porque Nicolás Tagliafico sufrió una severa contractura y no formará parte del debut.

Mientras que, el flamante refuerzo del Tottenham, Marcos Senesi, viaja a Estados Unidos para reemplazar a Leonardo Balerdi, quien fue baja por lesión. El DT analizará si está disponible para el primer partido o deberá armar un 11 adecuado a las bajas.

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Con qué canción recordó Lionel Messi al Indio Solari, a una semana de su fallecimiento

El capitán de la Selección argentina subió un posteo en sus redes sociales en el cual se ve entrenando con el equipo y musicalizó con Encuentro con un ángel amateur, una de las últimas canciones del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Embed - C5N on Instagram: "Claro, capitán. A una semana del fallecimiento del cantante, Lionel Messi compartió un video de los entrenamientos con la Selección argentina y recordó la Indio Solari. Eligió el tema "Encuentro con un ángel amateur", del Indio y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado para musicalizar la publicación, en la previa al debut contra Argelia."
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"Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizás, no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí y solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabés cuándo comienza. Un ángel sonso, amateur me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar y allí iré cantando", dice la parte de la canción que eligió.

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Alarma para la Selección: Tagliafico está lesionado y se perdería el debut

El futbolista preocupó a Lionel Scaloni porque padece una lesión en el sóleo izquierdo que sufrió durante el amistoso ante Honduras y su presencia frente a Argelia está en duda.

Tagliafico

De confirmarse el desgarro, se perdería -al menos- la primera fase y harán lo posible para que esté disponible para el siguiente partido que será una semana después: lunes 22 a las 14.

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Cuándo viaja Marcos Senesi a Estados Unidos para el Mundial 2026 con la Selección argentina

El flamante refuerzo del Tottenham recibió el llamado de Lionel Scaloni para sumarse a la delegación, luego de la baja por lesión de Leonardo Balerdi. "Ahora, terminando de armar todas las cosas y preparado para viajar lo antes posible", indicó Senesi en TyC Sports.

Marcos Senesi

Se espera que Senesi viaje el sábado por la mañana para sumarse a los entrenamientos y poder estar a punto, ya que estaba en plenas vacaciones al recibir la citación.

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Mundial 2026: Corea del Sur le ganó a Chequia por 2 a 1 en el debut

El equipo asiático dio vuelta el encuentro luego de empezar perdiendo 1 a 0, logró la igualdad e incluso volvió a estar abajo en el marcador a favor de Chequia por un momento, pero el juez de línea levantó la bandera y marcó offside. A los pocos segundos, con el partido en igualdad de condiciones, apareció Hyeon-Gyu y selló el triunfo 2-1.

Corea del Sur

De este modo, Corea del Sur quedó escolta de México con 3 puntos ambos, pero con la diferencia de gol en contra. República Checa y Sudáfrica no tienen puntos.

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