Hoy debutan Canadá y Estados Unidos en el Mundial 2026: habrá dos fiestas inaugurales

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Con qué canción recordó Lionel Messi al Indio Solari, a una semana de su fallecimiento

El capitán de la Selección argentina subió un posteo en sus redes sociales en el cual se ve entrenando con el equipo y musicalizó con Encuentro con un ángel amateur, una de las últimas canciones del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Embed - C5N on Instagram: "Claro, capitán. A una semana del fallecimiento del cantante, Lionel Messi compartió un video de los entrenamientos con la Selección argentina y recordó la Indio Solari. Eligió el tema "Encuentro con un ángel amateur", del Indio y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado para musicalizar la publicación, en la previa al debut contra Argelia." View this post on Instagram

"Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizás, no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí y solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabés cuándo comienza. Un ángel sonso, amateur me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar y allí iré cantando", dice la parte de la canción que eligió.