Hoy debutan Canadá y Estados Unidos en el Mundial 2026: habrá dos fiestas inaugurales

Con qué canción recordó Lionel Messi al Indio Solari, a una semana de su fallecimiento
El capitán de la Selección argentina subió un posteo en sus redes sociales en el cual se ve entrenando con el equipo y musicalizó con Encuentro con un ángel amateur, una de las últimas canciones del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
"Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizás, no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí y solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabés cuándo comienza. Un ángel sonso, amateur me condenó al paraíso. Solo me falta saber la fecha y el lugar y allí iré cantando", dice la parte de la canción que eligió.