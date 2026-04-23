23 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de abril

La divisa minorista operó a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación, sin variaciones con respecto a la rueda bursátil anterior. En el segmento mayorista, referencia del mercado, subió $2,5 aunque se mantiene debajo de los $1.400.

Por
El dólar oficial mantiene la estabilidad durante abril.

El dólar oficial mantiene la estabilidad durante abril.

Freepik

El dólar minorista cotiza este jueves a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en Banco Nación, tras una rueda de miércoles sin cambios. El segmento mayorista, referencia del mercado, comienza la jornada a 22,7% del techo de la banda cambiaria, mientras que el blue y los financieros se mueven por encima de los $1.400.

El dólar oficial mantuvo la estabilidad.
Te puede interesar:

El dólar cerró sin cambios en $1.400 en una jornada de estabilidad cambiaria

El Gobierno viene de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones.En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron apenas u$s62 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este miércoles adquirió divisas por u$s105 millones, en su 72ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s6.491 millones en el año, de los cuales u$s2.105 millones corresponden a este mes de abril.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin sobresaltos.

El dólar oficial, sin sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.378.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.472,87, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.419,66.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.384,50.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El petróleo encarece volar e impacta en toda lacadena turística. 

El petróleo disparó los pasajes de avión: cuánto aumentaron los viajes aéreos

El dólar oficial se mantiene estable.

Jornada sin sobresaltos: el dólar cerró casi sin cambios tanto en el oficial como en el minorista

El BCRA fortalece reservas con 70 díasconsecutivos de compras de divisas. 

El BCRA acumuló 70 jornadas consecutivas comprando dólares y superó los u$s6.100 millones en 2026

El dólar oficial mantiene la calma cambiaria en lo que va del año.

El dólar en el Banco Nación subió en el final de la jornada y llegó a los $1.400

El dólar oficial, sin grandes cambios en lo que va de abril.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 19 de abril

El dólar cotiza por debajo de los  $1.400. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de abril

Rating Cero

¿Se separó Christian Nodal?

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar en medio de un escándalo

El impresionante cambio de look de Flor Peña. 

La impresionante transformación de Flor Peña: se animó a un tremendo cambio de look

Luis Brandoni y Robert De Niro aparecerán juntos en Todo, la secuela de la serie Nada. 
play

Luis Brandoni dejó grabada la segunda parte de su serie con Robert De Niro

María Fernanda Callejón declaró por varias horas en el juicio contra Ricardo Diotto. 

María Fernanda Callejón exigió la detención de Ricky Diotto tras un tenso episodio

El ataque del jugador a su compañera de reality se hizo viral en redes.

Tras una disputa, un participante de un reality show ahorcó a una compañera en vivo

Mariano Iúdica y Silvina Escudero cruzaron opiniones y encendieron la polémica en las redes.

Mariano Iúdica y Silvina Escudero discutieron sobre el consentimiento en las relaciones sexuales

últimas noticias

play

Alarma en Chaco: encontraron una bala en el baño de mujeres de un colegio

Hace 18 minutos
¿Se separó Christian Nodal?

Christian Nodal se habría separado de Ángela Aguilar en medio de un escándalo

Hace 21 minutos
El dólar oficial mantiene la estabilidad durante abril.

El dólar vuelve a estabilizarse y ahora se mantiene en $1.400

Hace 22 minutos
Los hinchas evalúan distintas rutas para seguir a la Selección en Estados Unidos.

Cuánto sale ir a ver a la Selección argentina al Mundial 2026, según cada aerolínea

Hace 32 minutos
Los anteojos para los niños serán confeccionados en el acto.

El Gobierno lanzó el plan "Ver para ser libres" de salud visual infantil: cómo acceder

Hace 32 minutos