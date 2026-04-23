Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de abril

La divisa minorista operó a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación, sin variaciones con respecto a la rueda bursátil anterior. En el segmento mayorista, referencia del mercado, subió $2,5 aunque se mantiene debajo de los $1.400.

El dólar oficial mantiene la estabilidad durante abril.

El dólar minorista cotiza este jueves a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en Banco Nación , tras una rueda de miércoles sin cambios . El segmento mayorista, referencia del mercado, comienza la jornada a 22,7% del techo de la banda cambiaria, mientras que el blue y los financieros se mueven por encima de los $1.400.

El dólar cerró sin cambios en $1.400 en una jornada de estabilidad cambiaria

El Gobierno viene de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones .En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria .

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones .

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron apenas u$s62 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este miércoles adquirió divisas por u$s105 millones, en su 72ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s6.491 millones en el año, de los cuales u$s2.105 millones corresponden a este mes de abril.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial, sin sobresaltos. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.378.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.472,87, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.419,66.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.384,50.