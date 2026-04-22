22 de abril de 2026 Inicio
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La actividad económica no repunta: en febrero bajó un 2,6% mensual y tuvo su peor caída desde diciembre de 2023

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que también disminuyó un 2,1% interanual. La industria manufacturera fue el sector más afectado. El ministro de Economía, Luis Caputo, había reconocido que el indicador registrar una merma.

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La actividad económica bajó en febrero.

La actividad económica bajó en febrero.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el nivel de actividad económica cayó un 2,1% interanual en febrero y un 2,6% mensual, por lo que registró su peor baja desde diciembre de 2023. . El Gobierno había reconocido que el índice podía registrar una caída, en contraste con la leve mejora de enero.

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En un informe, el Indec detalló cuáles fueron los rubros con mayor incremento interanual de actividad económica en el segundo mes del año. "Con relación a igual mes de 2025, ocho de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en febrero. Se destacaron Pesca (14,8% i.a.) y Explotación de minas y canteras (9,9% i.a.)", expresó el organismo.

En tal sentido, también se registraron subas interanuales en los sectores de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (8,4%), Intermediación financiera (6%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales y Hoteles y restaurantes (1%) y Servicios sociales y de salud (0,9%).

En contrapunto, los rubros que tuvieron caídas interanuales en febrero fueron Industria manufacturera (-8,7%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7%), Electricidad, gas y agua (-6%), Impuestos netos de subsidios (-4,2%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,5), Construcción (-0,6%), Actividades inmobiliarias y de alquiler (-0,5%) y Transporte y comunicaciones (-0,3%).

Indec actividad económica febrero
La actividad económica bajó en febrero.

La actividad económica bajó en febrero.

“Se están haciendo las cosas que hay que hacer para que el país salga adelante. ¿Va a ser una línea recta? No, por ahí dentro de un mes tenemos un indicador que nos juega en contra; por ahí el Estimador Mensual de Actividad Económica de febrero da para abajo”, expresó días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El EMAE funciona como un termómetro de la actividad de los distintos sectores productivos y permite anticipar la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en cada trimestre. El anterior registro, correspondiente a enero, había mostrado un incremento del 0,4% respecto del mes previo y del 1,9% en la comparación interanual, consolidando así un inicio de año algo más favorable de lo previsto.

Sin embargo, ese repunte no fue homogéneo. Mientras rubros como el agro, la energía y los servicios financieros exhibieron mejoras, otros segmentos clave, como la industria y el consumo, continuaron rezagados, evidenciando una recuperación con marcadas asimetrías.

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