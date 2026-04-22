Charly García fue operado y permanece internado: cuál es su estado de salud El símbolo del rock nacional fue sometido a una cirugía programada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). El artista ya se encuentra en sala común, según informaron sus allegados. Por + Seguir en







Charly García fue operado con éxito en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento. Redes sociales

Charly García permanece internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), luego de someterse a una cirugía programada. El artista ingresó al centro de salud este miércoles para recibir una nefrectomía parcial, procedimiento que fue exitoso según informaron sus allegados.

Tal lo informó Ángel de Brito en LAM, el procedimiento no se trató de una urgencia médica sino a una operación pautada con anterioridad. El representante del cantante llevó tranquilidad a través de un mensaje donde confirmó que el resultado de la intervención fue exitoso: "Salió todo bien", aseguró.

La recuperación del uno de los máximos referentes del rock nacional transcurre con normalidad y el panorama es muy bueno. El equipo médico comenzó con el proceso postoperatorio de diálisis para ayudar a la función de los riñones tras la operación realizada en el sanatorio porteño.

Más allá de los rumores iniciales, el hecho de que la cirugía fuera programada permite chequear la evolución del artista con mucha más tranquilidad. El entorno del autor de Say No More, por medio de su manager, agradeció los mensajes de cariño y remarcó que el control sobre su estado es constante y muy riguroso para tranquilidad de los fanáticos.

AC/DC: la última vez que se vio a Charly en un recital Hace unas semanas, Charly García estuvo en River para disfrutar el show de AC/DC y sus seguidores enloquecieron al ver un video suyo en el recital de la banda australiana. El video permitió ver al ídolo muy emocionado desde la platea mientras la banda hacía vibrar el Monumental.

La grabación fue compartida por el Zorrito Von Quintiero en sus redes sociales y aprovechó para dejar una sentida reflexión sobre lo que significó compartir ese momento con su amigo. "Con el jefe flasheando esta masterclass de AC/DC", escribió el músico para describir la emoción de Charly. El posteo del Zorrito también destacó el aguante del público local y la alegría de ver al cantante como un seguidor más frente a semejante espectáculo. "Los más grandes arriba del escenario y los más grandes abajo también", escribió para celebrar esa noche a puro rock and roll. Embed Charly estuvo presente en uno de los shows de AC/DC en River pic.twitter.com/ZnFhmST2ZW — Constant Concept | Charly García (@constat_concept) March 30, 2026